Movilidad hoy, jueves 12 de marzo: congestión en la Autonorte tras choque multiple

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.
Para planear mejor su ruta este jueves 12 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa
Para este jueves 12 de marzo, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en7 y 8.
Reportan congestión en la Autopista Norte tras choque múltiple en horas de la madrugada
Agentes de tránsito apoyan la gestión del tráfico en la Autopista Norte a la altura de la calle 182, en donde se registró un siniestro múltiple en horas de la madrugada el cual ya fue atendido por la Secretaria de Movilidad.
A la hora continúa el alto flujo vehicular. Grupo guía realiza maniobras de agilización en la calle 193, sentido sur-norte, para descongestionar el corredor.
Reportan lluvias fuertes en, al menos, seis localidades del occidente y el sur de la ciudad
De acuerdo con el sistema de alera del Idiger, a esta hora se registran lluvias en:
- Fontibón
- Engativá
- Kennedy
- Antonio Nariño
- Ciudad Bolívar
- Bosa
Por otro lado, debido a las lluvias se reporta inundación, en la localidad de Engativá, en la Av. Mutis con carrera 96, sentido occidente -oriente.
[05:59 a.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las lluvias se presenta encharcamiento/inundación, en la localidad de Engativá, en la Av. Mutis con carrera 96, sentido occidente -oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026
⚠️Conduce con precaución. pic.twitter.com/elcRnxjMFb