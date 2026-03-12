Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 1 hora

Movilidad hoy, jueves 12 de marzo: congestión en la Autonorte tras choque multiple

Para planear mejor su ruta este jueves 12 de marzo, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de marzo de 2026 - 01:14 p. m.
Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo.
Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este jueves 12 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este jueves 12 de marzo, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en7 y 8.

Actualización claveHace 6 horas

Reportan congestión en la Autopista Norte tras choque múltiple en horas de la madrugada

Agentes de tránsito apoyan la gestión del tráfico en la Autopista Norte a la altura de la calle 182, en donde se registró un siniestro múltiple en horas de la madrugada el cual ya fue atendido por la Secretaria de Movilidad.

A la hora continúa el alto flujo vehicular. Grupo guía realiza maniobras de agilización en la calle 193, sentido sur-norte, para descongestionar el corredor.

Actualización claveHace 8 horas

Reportan lluvias fuertes en, al menos, seis localidades del occidente y el sur de la ciudad

De acuerdo con el sistema de alera del Idiger, a esta hora se registran lluvias en:

  • Fontibón
  • Engativá
  • Kennedy
  • Antonio Nariño
  • Ciudad Bolívar
  • Bosa

Por otro lado, debido a las lluvias se reporta inundación, en la localidad de Engativá, en la Av. Mutis con carrera 96, sentido occidente -oriente.

Actualización claveHace 8 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá Hoy

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Así va la movilidad en Bogotá

Pico y Placa para hoy

Transmilenio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.