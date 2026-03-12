Movilidad hoy, jueves 12 de marzo: congestión en la Autonorte tras choque multiple

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este jueves 12 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este jueves 12 de marzo, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en7 y 8.

Agentes de tránsito apoyan la gestión del tráfico en la Autopista Norte a la altura de la calle 182, en donde se registró un siniestro múltiple en horas de la madrugada el cual ya fue atendido por la Secretaria de Movilidad.

A la hora continúa el alto flujo vehicular. Grupo guía realiza maniobras de agilización en la calle 193, sentido sur-norte, para descongestionar el corredor.

De acuerdo con el sistema de alera del Idiger, a esta hora se registran lluvias en:

Fontibón

Engativá

Kennedy

Antonio Nariño

Ciudad Bolívar

Bosa

Por otro lado, debido a las lluvias se reporta inundación, en la localidad de Engativá, en la Av. Mutis con carrera 96, sentido occidente -oriente.