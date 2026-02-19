Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 45 minutos

Movilidad hoy: nueva jornada de bloqueos en Soacha, reportan paso restringido en San Mateo

Para planear mejor su ruta este jueves 19 de febrero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
19 de febrero de 2026 - 11:35 a. m.
Bloqueos en el sector de San Mateo, Soacha
Bloqueos en el sector de San Mateo, Soacha
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este jueves 19 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este jueves 19 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Actualización claveHace 5 horas

Paso restringido en la Autopista Sur por nueva jornada de bloqueos en Soacha

La Secretaría de Movilidad confirmó que, a la hora, se presentan bloqueos por manifestaciones a la altura del sector San Mateo en el municipio de Soacha.

Paso totalmente restringido.

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá Hoy

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Así va la movilidad en Bogotá

Pico y Placa para hoy

Transmilenio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.