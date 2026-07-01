Movilidad hoy, miércoles 1 de julio: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación. Foto: Cristian Garavito

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este miércoles 1 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este miércoles 1 de julio, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8 9 y 0 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminadas en 7 y 8