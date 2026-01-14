Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Movilidad en Bogotá

En VivoActualizado hace 46 minutos

Movilidad hoy, miércoles 14 de enero: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este miércoles 14 de enero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de enero de 2026 - 11:13 a. m.
Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación.
Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación.
Foto: Cristian Garavito
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este miércoles 14 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este miércoles 14 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

El sistema de transporte masivo de la capital reportó inicio de operaciones sin novedades que afecten la normal prestación del servicio

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá Hoy

Bogotá hoy

Movilidad en Bogotá

Así va la movilidad en Bogotá

Pico y Placa para hoy

Transmilenio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.