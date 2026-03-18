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Movilidad hoy, miércoles 18 de marzo: murió motociclista en accidente con camión en Bosa

Para planear mejor su ruta este miércoles 18 de marzo, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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18 de marzo de 2026 - 11:19 a. m.
Accidente en Bogotá. Imagen de referencia.
Accidente en Bogotá. Imagen de referencia.
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 18 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 6 horas

Siniestro deja una persona muerta

Siniestro vial entre motocicleta y camión con fatalidad en la localidad de Bosa, carrera 87C con calle 63 Sur.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y placa

Pico y placa para hoy Para este miércoles 18 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio arranca servicio con novedades

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con la siguiente novedad:

Siniestro en la Av. Caracas con Calle 19 sur, la flota de troncal que transita por el sector, sale al carril mixto desde la Calle 19 sur hasta la Calle 11 sur.

Sobre las 6:00 a.m., la flota de troncal retomó su operación habitual y reabrió la estación Fucha.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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