Movilidad hoy, miércoles 18 de marzo: murió motociclista en accidente con camión en Bosa

Accidente en Bogotá. Imagen de referencia.

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 18 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Siniestro vial entre motocicleta y camión con fatalidad en la localidad de Bosa, carrera 87C con calle 63 Sur.

[05:50 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial entre motocicleta y camión con fatalidad en la localidad de Bosa, carrera 87C con calle 63 Sur.



👮‍♂️Se gestiona unidad de @TransitoBta y equipo de Criminalística. pic.twitter.com/t6TqDEtE1j — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026

Pico y placa para hoy Para este miércoles 18 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

⚠️Importante



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad, hoy miércoles día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/wWIhfea51h — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con la siguiente novedad:

Siniestro en la Av. Caracas con Calle 19 sur, la flota de troncal que transita por el sector, sale al carril mixto desde la Calle 19 sur hasta la Calle 11 sur.

Sobre las 6:00 a.m., la flota de troncal retomó su operación habitual y reabrió la estación Fucha.