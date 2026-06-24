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En VivoActualizado hace 30 minutos

Movilidad hoy, miércoles 24 de junio: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este jueves 24 de junio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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24 de junio de 2026 - 11:14 a. m.
Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación.
Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación.
Foto: Cristian Garavito
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este miércoles 24 de junio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este miércoles 24 de junio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

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Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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