Movilidad hoy, miércoles 4 de marzo: tránsito lento en la calle 80 por tractocamión varado

Para planear mejor su ruta este miércoles 4 de marzo, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
04 de marzo de 2026 - 11:09 a. m.
Accidente en la callo 80 con carrera 100
Foto: Archivo Particular
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este miércoles 4 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este jueves 4 de maro, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminadas en 3 y 4.

Actualización claveHace 6 horas

Tractocamion varado en la calle 80 con carrera 100

Se presenta tractocamión varado en la localidad de Engativá, en la calle 80 con carrera 100A, sentido oriente-occidente. Autoridades de tránsito gestionan congestión en la zona.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

