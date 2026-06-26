Movilidad hoy, 26 de junio: choque en la Tv. 28, en Teusaquillo, dejó motociclista fallecido

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 26 de junio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este viernes 24 de junio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Siniestro vial con fatalidad en la transversal 28 con calle 53B bis, motociclista colisiona contra un poste semafórico. A la hora personal de la Secretaría de Movilidad y criminalística realizan labores de investigación en el punto.