Movilidad hoy, viernes 12 de junio: reportan accidente en la av. Boyacá, Kennedy

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 12 de junio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Accidente en la av. Boyacá
Siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre camión y motociclista en la Av. Boyacá con Av. Américas, sentido oriente-occidente.
Siniestro en Engativá
Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre dos motociclistas en la vía Lisboa con calle 130.
Pico y placa
Para este viernes 12 de junio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.
Transmilenio arranca servicio con novedades
El sistema empieza operación con normalidad.