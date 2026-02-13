Movilidad: congestión en ingreso a Bogotá por la calle 80 tras choque que dejó un fallecido

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.
Para planear mejor su ruta este viernes 13 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa
Para este viernes 13 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.
Congestión en el ingreso a Bogotá por la calle 80 tras accidente entre camión y ciclista que dejó un fallecido
Siniestro vial con fatalidad en los límites del Distrito, ingresando a la ciudad por el corredor de la Calle 80, entre tractocamión y ciclista.
Rutas alternas:
- Calle 13
- Suba - Cota.