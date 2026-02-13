Movilidad: congestión en ingreso a Bogotá por la calle 80 tras choque que dejó un fallecido

Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 13 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este viernes 13 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Siniestro vial con fatalidad en los límites del Distrito, ingresando a la ciudad por el corredor de la Calle 80, entre tractocamión y ciclista.

Rutas alternas: