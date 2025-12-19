Movilidad hoy: bus volcado en la vía a Siberia colapsa tránsito en la calle 80

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 19 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este viernes 19 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

La madrugada de este viernes, las autoridades de tránsito confirmaron el volcamiento de un bus en la vía a Siberia, en uno de los corredores de ingreso y salida más importantes de la ciudad.

A esta hora, el trancón se extiende, aproximadamente, desde la calle 80 con carrera 120, cerca al Puente de Guadua, hasta la carrera 100.

A la hora, organismos de atención de emergencias y unidades de la Policía de Tránsito permanecen en la zona atendiendo el siniestro y dinamizando el tráfico.