Movilidad hoy: bus volcado en la vía a Siberia colapsa tránsito en la calle 80

Para planear mejor su ruta este viernes 19 de diciembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
19 de diciembre de 2025 - 11:27 a. m.
Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo.
Foto: Óscar Pérez
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 19 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este viernes 19 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Bus volcado en vía a Siberia colapsa movilidad en la calle 80

La madrugada de este viernes, las autoridades de tránsito confirmaron el volcamiento de un bus en la vía a Siberia, en uno de los corredores de ingreso y salida más importantes de la ciudad.

A esta hora, el trancón se extiende, aproximadamente, desde la calle 80 con carrera 120, cerca al Puente de Guadua, hasta la carrera 100.

A la hora, organismos de atención de emergencias y unidades de la Policía de Tránsito permanecen en la zona atendiendo el siniestro y dinamizando el tráfico.

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

