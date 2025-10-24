Logo El Espectador
Movilidad hoy: grave accidente en la Av. Caracas dejó una persona fallecida

Para planear mejor su ruta este viernes 24 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
24 de octubre de 2025 - 11:13 a. m.
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 24 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este viernes 24 de octubre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Actualización claveHace 5 horas

Tránsito lento en la Av. Caracas tras accidente entre motociclista y volqueta

Pasadas las 5:00 a.m. de este viernes, la Secretaría de Tránsito reportó un grave accidente en la Av. Caracas con calle 44 sur, sentido norte-sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que dejó a una persona fallecida.

Mientras se llevan a cabo las labores de criminalística, las autoridades recomiendan tomar, como vías alternas, la calle 36 sur y la carrera 24.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

 

           

