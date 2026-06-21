Movilizaciones en Bogotá: simpatizantes de Cepeda y De la Espriella en varios puntos

Movilizaciones en Bogotá tras resultados del preconteo electoral. Foto: Archivo Particular

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Habitantes de Bogotá reaccionan a los resultados del preconteo electoral de segunda vuelta, que dan como ganador a Abelardo de la Espriella. Si bien la ciudad votó en su mayoría por el candidato de la izquierda, simpatizantes de De la Espriella celebran en las calles.

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En el norte de la ciudad, sobre la calle 106, se registraron movilizaciones en apoyo a Abelardo de la Espriella, con pancartas y ciudadanos con camiseta de la Selección Colombia. De forma simultánea, en inmediaciones del Museo Nacional se desarrolla una concentración de simpatizantes de Cepeda, un tanto más apagada.

Entre otras concentraciones, la Secretaría de Gobierno informó que sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos adelantan labores de monitoreo en Usme, en el Puente de la Marichuela, donde se evidencia la presencia de un grupo de personas concentradas en la zona. Asimismo, en la Calle 26 se registra el desplazamiento de un grupo que avanza en sentido oriente–occidente, con posible destino a Corferias.

En Kennedy, la troncal Américas cerró las estaciones, Biblioteca Tintal, Transversal 86, Flota se retorna en estación Banderas, Servicio la alimentación sigue sin prestar servicio.

Hasta el momento, las actividades se realizan sin altercados ni hechos de violencia, según el balance preliminar de las autoridades.

Con el 100 % de las mesas escrutadas en Bogotá y según el boletín 20 de la Registraduría, emitido a las 5:40 p. m., Iván Cepeda se impuso en la capital del país con 2.235.514 votos, equivalentes al 52,5 % de la votación. Por su parte,

Abelardo de la Espriella obtuvo 1.933.243 sufragios, correspondientes al 45,4 %. La diferencia entre ambos candidatos fue de 302.271 votos en favor de Cepeda.

Transmilenio cierra estaciones por manifestaciones

A las 6:40 p. m., en el sector del Museo Nacional, el Eje Ambiental y la Calle 26, se reportan nuevos cierres de estaciones del sistema de transporte. Entre las estaciones cerradas se encuentran Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria y Corferias. En este último punto, los retornos se realizan en el costado oriental de Quinta Paredes y en la estación CAF, donde opera el servicio G43 – K54.

Además, permanecen cerradas varias estaciones clave, entre ellas Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino, Museo del Oro, Universidades y Aguas. En este último caso, los servicios Ruta Fácil 1 y Ruta Fácil 6 continúan con retorno en el intercambiador de la Calle 26.

También se mantiene el retorno del servicio JF23 en La Mariposa, mientras continúan los desvíos para las rutas zonales y duales que operan en esta zona de la ciudad.

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