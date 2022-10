Muere motociclista en la avenida Ciudad de Cali con calle 13, en Bogotá

En las estadísticas de muertes en accidente de tránsito, los motociclistas encabezan las cifras, con 144 de las 372 víctimas fatales reportadas entre enero y agosto de este año, Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los motociclistas siguen siendo uno de los actores más vulnerables en las vías de Bogotá. Así quedó demostrado con el accidente que se registró en la mañana de este viernes, en la avenida Ciudad de Cali con calle 13A, en el corredor sentido sur-norte, donde un conductor de una moto murió tras un accidente contra un bus del SITP.

Al sitio se desplazaron unidades de criminalística para hacer la inspección e iniciar la investigación, para establecer las particularidades del siniestro vial, que por varias horas afectó la movilidad en el occidente de la capital, lo que obligó a los conductores a buscar rutas alternas, en especial por avenida Américas, para luego seguir por la avenida Boyacá.

La víctima evidencia la grave situación en las vías de Bogotá, que este año registra un aumento de muertes en las vías. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y agosto de este año, se contabilizaban 372 muertes en accidentes de tránsito, frente a 307 registradas el año pasado, en el mismo periodo.

En el caso particular de motociclistas, hasta agosto se habían reportado 144 casos, frente a 121 de 2021, siendo la franja horaria de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., en la que más casos se registran.

