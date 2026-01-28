Muere mujer tras creciente súbita, en la vía al municipio de La Mesa (Cundinamarca)

Imagen de referencia Foto: Archivo Particular

Como Leticia Medina, de 65 años, fue identificada una nueva víctima del invierno en Cundinamarca. La mujer murió tras el desbordamiento de una quebrada arrastró su vehículo, que terminó atrapado por la creciente. A una mujer, que iba con la víctima, la alcanzaron a rescatar con vida.

Los hechos se registraron en el sector conocido como Puente Roto, en la vía que conduce de San Joaquín al municipio de La Mesa (Cundinamarca). De acuerdo con la versión de Bomberos Cundinamarca, la situación ocurrió producto de las intensas lluvias en la región de El Tequendama, que provocaron, además, deslizamientos de tierra y afectaciones viales de consideración.

Otras afectaciones

A esta emergencia, los organismos de socorro reportaron además el colapso del muro divisorio del conjunto residencial Heliconias, que colinda con el cementerio de La Mesa; la inclinación de varios postes de energía, y restricción vial por caída de rocas y árboles, en el corredor Bogotá–La Mesa, en el kilómetro 73+400, donde se implementó paso uno a uno por la caída de rocas y árboles.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca y el Cuerpo de Bomberos continúa trabajando en la atención de la emergencia

