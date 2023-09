Mujer alerta nueva modalidad de robo de celulares en Transmilenio: “Temo por mí”

La mujer, identificada como Tatiana Moreno, aseguró que temió por su vida. Foto: Archivo Particular

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, una mujer narró la peligrosa modalidad de robo con la que una ladrona quiso quitarle su celular. Según su relato, los hechos ocurrieron dentro de un articulado del sistema, luego de que ella abordara el bus en la estación Alcalá, ubicada en el norte de la ciudad.

La mujer, identificada como Tatiana Moreno, aseguró que una vez estuvo dentro del articulado, sacó su teléfono para escribirle a un familiar. En ese momento, notó que un hombre la miraba y observaba su celular detenidamente. “Por eso decido guardarlo dentro del brasier. Cuando esta persona se da cuenta, se cambia de lugar, pero sigue intimidándome con su mirada”, relató en el video.

Puede leer: Agéndese para próxima feria laboral en Bogotá: 3.000 vacantes disponibles

“Una mujer que venía al lado mio, toca los bolsillos de su chaqueta y empieza a gritar que le habían robado su celular”. Según Moreno, un hombre, que también la venía observando desde hacía un rato, empezó a señalarla y a decir que era la ladrona del teléfono de la mujer.

“Me giro hacia la supuesta víctima, aclarándole que yo no había tomado nada, cuando, de un momento a otro, siento que el hombre agarra mi brazo, me ultraja y me agrede verbalmente, diciendo que tenía que devolverle el celular a la señora, porque él había visto el momento en el que se lo había sacado de la chaqueta y me lo había guardado en el brasier”.

Moreno también contó que la mujer argumentaba que el teléfono era suyo y que sabía el color del forro, la marca, el fondo de pantalla, e incluso la clave de su teléfono. “Cuando escuché las características de mi celular supe que se trataba de un robo”, aseguró Moreno.

Al percatarse de que se trataba de una nueva modalidad de hurto dentro del sistema, Moreno decide aferrarse a su celular hasta la llegada de la policía. “La persona que me había estado mirando raro y que había hecho que yo guardara mi celular, era la que más gritaba e incitaba a los pasajeros para que me lincharan. En varias oportunidades dijo que tenían que golpearme y sacarme el celular a la fuerza, porque así era que aprendían los ladrones”, contó la víctima.

Más noticias de Bogotá: “Asesinó a Lolita por celos”, mujer pide justicia tras crimen de perrita en Bogotá Mujer denunció que su entonces pareja asesinó de manera brutal a su perrita, debido a que no se aguantaba que “la quisiera más que a él”. El grupo GELMA de la Fiscalía adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso y judicializar al responsable, quien pudo incurrir en otro delito al querer afectar psicológicamente a la dueña de la perrita. Leer más: “Asesinó a Lolita por celos”, mujer pide justicia tras crimen de perrita en Bogotá Multarán a quien acuda al 123 para hacer chistes: 4 millones de llamadas son falsas En Bogotá el 70% de llamadas que entran al 123 son para hacer chistes y no alertar de verdaderas emergencias. Esta es la multa a quien pillen haciendo esto. Lea también: Multarán a quien acuda al 123 para hacer chistes: 4 millones de llamadas son falsas

Los otros usuarios del sistema, grabaron lo sucedido, le gritaron a Moreno y apoyaron a la señora que se hacía pasar por víctima de un robo. Finalmente, el articulado se detuvo en una estación y el hombre que la venía acusando la obligó a bajarse junto con la señora. “En la estación aparece un señor que empieza a gritar que me corten el cabello si no le entrego el celular a la señora y dijo que él tenía unas tijeras”.

“El miedo me invadió. Más que me robaran el celular, temí por mi bienestar, creí que la gente me iba a agredir físicamente”, aseguró Moreno. En ese momento intervino la policía, que en un principio también creyó la versión de la supuesta víctima. Ante la llegada de los uniformados, el hombre que acusaba a Moreno de ser una ladrona, se fue con premura de la estación.

Afortunadamente, una de las uniformadas le permitió a Moreno comprobar que el celular era suyo, pese a que la señora había acertado en todas las características del teléfono e incluso lo había podido desbloquear. “La policía entra a la galería y yo le muestro fotos de mi mascota, de mi esposo, mías y de algunos familiares”, contó Moreno. Por su parte, la supuesta víctima argumentó que se trataba de una confusión, entró en llanto y luego se fue como si nada hubiera ocurrido.

Le podría interesar: Línea 123: operadores denuncian déficit de personal y ‘rosca’ en contrataciones

“Comparto este video porque temo por mi integridad, mi reputación y mi buen nombre. En la estación, gracias a Dios, se supo cuál era la verdad y que yo era víctima de una nueva modalidad de robo, pero las personas en el Transmilenio se fueron con el concepto de que yo era una ladrona.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.