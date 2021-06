Mujer asesinada en Bogotá fue encontrada dos días después en su casa

El 28 de junio se conmemora el Día Mundial del Orgullo LGBTI+ y, sin embargo, la violencia contra esta comunidad en el país no cesa. Este fin de semana, en el sector de Ciudad Berna, fue encontrado el cuerpo sin vida de la estilista y activista por los derechos de las personas trans, Luciana Moscoso. Este martes, en la Funeraria Los Olivos, familiares y personas cercanas le dieron el último adiós a Luciana.

Por el estado en que encontraron el apartamento, las autoridades presumen que los hechos estarían relacionados con un robo, pero la familia de la víctima y algunas organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans aseguran que se trató de un asesinato predeterminado. Ante esto, David Alonzo, director Distrital de Diversidad, afirmó que la mezcla entre prejuicio, impunidad y pobreza son los factores que más ponen en riesgo a las personas de esa comunidad.

Cansa esta constante de tener q despedir a nuestra gente. Lamento de corazón el asesinato de Luciana y nuevamente estaremos insistentes en q no haya impunidad.



Agradezco información q tengamos para enviarla a @FiscaliaCol



Un abrazo a su familia elegida 🏳️‍⚧️🙏 https://t.co/ivi3nguXeS — 🏳️‍🌈 David Alonzo 🏳️‍⚧️ (@DavidAlonzoC) June 13, 2021

Según Pamela Moscoso, hermana de Luciana, las descripciones que entregó Medicina Legal apuntan a que el hecho fue un homicidio. Según testigos, el apartamento donde fue hallada estaba desordenado y las autoridades no descartan que Luciana haya sido asesinada por asfixia mecánica. No obstante, la hermana de la víctima afirmó que “la Policía no se ha acercado a darnos un reporte, los hechos son muy confusos”.

En 2020, la organización Colombia Diversa registró 28 asesinatos de personas transgénero, mientras que en lo corrido de 2021 se han documentado al menos 13 asesinatos. La Red Comunitaria Trans fue de las primeras organizaciones en hacer público el fallecimiento de Luciana.