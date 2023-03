Mujer de 19 años denuncia amenazas de muerte y maltratos físicos por parte de su exjefe

Cuando ella renunció, el hombre también la habría obligado a que ella le entregara su celular para revisárselo. (Imagen de referencia) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Una joven de 19 años denunció ser víctima de amenazas de todo tipo por parte de su exjefe, un hombre de 49 años, quien la habría acosado y agredido constantemente. De acuerdo con ella, ambos tenían que viajar por temas laborales, y en uno de esos viajes ella habría sido golpeada por este sujeto.

“Me agarró del cabello y me estrelló varias veces contra el suelo, a lo que yo me fui corriendo para la ventana porque él estaba para el lado de la puerta, él agarró un cuchillo que tenía ahí y me dijo que él me podía matar, tirarme del cuarto piso y que a nadie le iba a importar”, contó la mujer en CityTV.

La joven compartió que, durante un viaje a Medellín, ella estaba saliendo con otra persona, a quien su exjefe también amenazó por celos. “Como el muchacho (con quien ella salía) tenía un taxi, él le puso una demanda al taxi”, contó en ese noticiero.

Incluso, en el momento en que la víctima renunció a su trabajo, el presunto maltratador la habría obligado a que ella le entregara el celular para poder revisarlo. “Lo empezó a revisar y a decía: “ahora sí voy a saber qué clase de zorra es usted. (...) Usted ayer me dijo mentiras en vez de quedarse conmigo a cuidarme y yo estaba enfermo, se fue a culiar”, él me dijo así”, denunció la joven.

Además, no solo tiene amenazada a la mujer sino a la familia de ella. De acuerdo con el testimonio de un familiar, este hombre le habría dicho: “ya contraté a dos sayayines para que lo mataran y lo picaran en cualquier momento (...). Ya mandé a matar a su yerno”.

Por el momento, la denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, y la víctima ya cuenta con medida de protección, sin embargo, no es capaz de salir de su casa y vive encerrada.

