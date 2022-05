Mujer denuncia que fue abusada, retenida y robada en el norte de Bogotá

En el lugar en donde la mujer fue retenida y abusada, las autoridades hallaron algunas de sus prendas y objetos. Foto: Captura noticias Caracol

Amarrada de pies y manos, sin pertenencias, pero sobre todo con daños morales y afectaciones psicológicas, así resultó una mujer que denuncia haber sido víctima de tres hombres en inmediaciones del peaje de Los Andes, sobre la Autopista Norte.

La víctima asegura que todo ocurrió la noche del pasado lunes cuando se movilizaba en sentido sur norte, momento en el que fue abordada por tres sujetos que le robaron la bicicleta, pero ahí no terminó el ataque, pues se la llevaron a una zona boscosa en donde la retuvieron por varios minutos.

En medio del atraco, y para reducirla por completo, los ladrones le quitaron los cordones de los tenis, la amarraron, y la desvistieron, momento en el que la habrían abusado. “Me pusieron un cordón también en la boca y me decían que colaborara, que no me iban a hacer nada, que ellos iban a robarme”, indicó la víctima a Noticias Caracol.

Además de quitarle todos los objetos de valor, los hombres amenazaron a la mujer con un arma de fuego para que “colaborara” con el atraco y les diera todo el dinero, incluso el que tenía en sus aplicaciones bancarias.

“Con un arma de fuego me apuntaron a la cabeza diciéndome que si no colaboraba me pegaban un tiro. Que dijera las claves, que cuánta plata tenía en las cuentas. Yo les decía que no tenía dinero, que acababa de entrar a trabajar, que en la maleta tenía $200.000, me acaban de pagar la semana de trabajo. Me decían: ‘si nos está diciendo mentiras te vamos a cortar los dedos’”, agregó la mujer afectada.

El impacto con el que operan estos delincuentes no tiene límite. Según contó la víctima, mientras ella estaba amordazada y tendida entre la zona boscosa, otro joven fue víctima de esta misma banda. “Escuche a un señor gritando y cuando los veo al lado mío llevando a rastras a otro muchacho”, aseguró.

Luego de la denuncia de la mujer, uniformados de la Policía visitaron la zona y hallaron, donde dice la mujer que fue retenida, algunas de sus prendas y objetos que le quitaron la noche del atraco. Asimismo, encontraron otros objetos de personas que habrían sido víctimas de esta banda.

