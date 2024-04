Mujer denuncia que fue abusada y amenazada cuando iba camino al trabajo en Bogotá

Una madre de hogar denunció haber sido víctima de graves abusos en las calles de Bogotá. Salir al trabajo en horas de la madrugada, sola, significó para ella una de las peores experiencias que pueda vivir una mujer. Narró la víctima que un hombre la sometió y abusó en un callejón cuando se dirigía a un centro comercial el pasado domingo 7 de abril. Las autoridades están al tanto del caso, pero la víctima añade a su denuncia que las autoridades le restaron importancia.

De acuerdo con el relato de la víctima, dado a conocer por el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, la mujer salió sobre las 5:00 de la mañana hacia su lugar de trabajo en el barrio Simón Bolívar. Cuando iba por la carrera 68 con calle 80, un sujeto joven la abordó amenazándola con un cuchillo. Posteriormente, la llevó durante varias cuadras a un sitio solo y la arrinconó en un callejón.

“Me mechoneó y me tiró al piso. Me gritaba que diera la cara”, señaló la mujer, añadiendo que una vez llamó a la Policía, el cuadrante la envió a la URI de la Granja porque consideró que la falta que ella denunció, no era tan grave como para activar algún mecanismo inmediato.

El concejal David Saavedra extendió el llamado y la denuncia: “Necesitamos que el protocolo de atención funcione de manera adecuada, no podemos permitir que la Policía, que es la primera en recibir la denuncia, desestime algo tan serio como lo que ella denuncia”, señaló al noticiero.

Por último, la víctima añade que busca, por lo menos, avancen las indagaciones para dar con el agresor. “Yo quiero que lo agarren, porque luego puede ser otra mujer. Me pisoteó, me bajó la autoestima”, dijo entre lágrimas la víctima.

Violencia de género en Bogotá

En Bogotá, durante 2023, fueron atendidas 43.589 mujeres por la Secretaría Distrital de la Mujer, por violencias basadas en género. De esos casos, se atendieron 438 episodios de violencias o algún tipo de acoso en Transmilenio. Situación que se ve reflejada en que nueve de cada diez mujeres se sientan inseguras en el sistema.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en Bogotá, entre enero y octubre de 2023, se registraron 25.820 casos de violencia intrafamiliar, de las cuales 14.820 víctimas fueron mujeres. Asimismo, a corte de julio de 2023 en la capital se registraron siete feminicidios. Y según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, el 66.5% de las violencias en la ciudad son violencia de pareja.

De estos casos, el 81% fueron los hombres quienes ejercieron la violencia, siendo el machismo y la intolerancia (55.9%) los motivos principales, seguido de los celos y la desconfianza (20.9%).

