Mujer denunció amenazas de muerte por parte de su exnovio, quien la apuñaló cinco veces

En el primer semestre de 2021 se registraron 379 mujeres víctimas de feminicidio en el país. Foto: Natalia Romero PeÒuela0

Una mujer ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, denuncia que está amenazada de muerte por parte de su exnovio, con quien terminó desde hace varios meses. De acuerdo con el testimonio de la víctima, la última vez que se vio con el hombre, esté presuntamente la apuñaló cinco veces y la golpeó al punto de tumbarle varios dientes.

Podría interesarle: ¡Tome nota! Este domingo no habrá ciclovía en Bogotá por elecciones presidenciales

Y aunque ella ya ha realizado los respectivos trámites legales tras las agresiones recibidas, su expareja sigue libre. “Ya van tres demandas por comisaría y una por Fiscalía. Ha sido un fraude la justicia colombiana, ya que este personaje se encuentra en la comodidad de su casa con su familia, que es una alcahueta, porque lo encierran y lo hacen negar. Le aplauden todo lo que hace”, indicó la mujer, quien en sus redes sociales publicó fotos de los golpes que presuntamente recibió de ese sujeto.

Lea también: Opinión: Por quién votan los habitantes de calle

Por otra parte, ella cuenta que tiene en sus manos la grabación de una llamada, la cual podría ser la evidencia de las amenazas denunciadas, ya que en esta él repite que se comprará un arma de fuego. “Voy a vender esa moto para comprar un fierro para despelucarme y volverme reloco, lo hago. No me importa perder todo, pero no pierdo solo, tráteme serio”, es lo que le dice el hombre en la llamada.

De acuerdo con Blu Radio, el hombre también vive en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el barrio Marco Fidel Suárez. Y la mujer, víctima de sus amenazas, teme por su vida y por la de sus hijos, ya que, a pesar de las denuncias interpuestas, las autoridades no le han brindado protección.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.