Mujer denunció que sufrió acoso sexual y laboral mientras trabajaba en Koaj

Juana Pérez denunció que sufrió acoso sexual y laboral mientras trabajó en Koaj. Foto: Óscar Pérez

Juana Camila Pérez denunció en sus redes sociales que en marzo de 2020 cuando el Gobierno Nacional anunció el aislamiento obligatorio, Brayan Smith Medina, gerente y administrador de unas de las tiendas de Koaj en Bogotá, la llamó para trabajar a puerta cerrada. Ella aceptó y comenzaron a trabajar juntos, Juana compartió que todo iba bien, pero que en junio de ese año comenzó a acosarla, diciéndole comentarios morbosos.

“Yo lo ignoraba y le decía que me respetara. Esto sucedía todos los días en todo momento, luego de eso me trataba de coger el brazo para así con sus manos poder tocarme los senos de la manera más asquerosa y yo me soltaba y le decía que me respetara, pero él como buen acosador solo se reía”, contó Juana Camila.

La situación cada vez se volvía más indignante y lamentable, pues de acuerdo con lo denunciado por Juana, Brayan Smith buscaba quedarse a solas con ella, “trataba de tocarme las piernas y yo con lágrimas en los ojos le decía que no lo hiciera más, que iba a hablar. Pero él siempre se reía, y me decía: yo soy el gerente y usted una simple asesora”, relató la víctima, quien afirmó que todos los días eran así, acosándola sexualmente.

Incluso, en una ocasión Brayan la tocó en frente de unos clientes, a lo que ellos quisieron hacer el reclamo, pero Juana Camila en medio de su angustia y de no perder el único sustento monetario que tenía, les pidió el favor de no hacer ningún reclamo, pues tenía miedo de ser despedida.

Como consecuencia de todo el abusó Juana comenzó a sufrir de depresión, ella compartió que: “no sabía cómo contar, me sentía culpable en ese momento”. Y aunque habló con el gerente de zona Edison Pérez, la respuesta de él fue que: “eso era normal, que Brayan era un hombre y le daban ganas y más porque yo era bonita”, contó la víctima.

Pero la lamentable situación no acabó ahí. Después de eso Juana comenzó a trabajar en otra tienda, en la que el gerente era Bernardo Medina. Todo marchaba bien, sin embargo, el 27 de diciembre del 2020, Juana comenzó a sentirse mal.

“Me empecé a sentir enferma, con mucha fiebre y cansancio. Pensaba que era por las largas jornadas o porque llevaba más de un mes sin descansar”, dijo Juana. El 29 de diciembre su estado de salud empeoró y en urgencias le dijeron que tenía coronavirus, por lo que le dieron incapacidad y orden de aislamiento. Sin embargo, Bernardo Medina, le dijo que eso a él no le importaba que después de la incapacidad (que era de tres días), tenía que volver a trabajar.

“Me obligó a trabajar el 2 de enero del 2021 con COVID, ante un público tan grande y en mal estado de salud. (...) Antes de irme me advirtieron que por hablar y no haber trabajado así se iban a desquitar”, compartió Juana, quien decidió no ir y hacer caso a la orden de aislamiento. Pero cuando ella regreso, todo fue un completo infierno, así lo describió.

“El gerente me humillaba, no me dejaba ir al baño, me trataba mal, todo el tiempo amenazaba con despedirme, me gritaba y me decía cosas horribles”, relató Juana en su denuncia. A consecuencia de este trato tan humillante, ella comenzó a enfermarse, y todo llegó al punto en el que comenzó a enfermarse, completando en total 225 días de incapacidad.

De acuerdo con Juana, el parte médico confirmó que tenía fibromialgia a causa del estrés, dolor crónico, lumbago con afectación en el nervio ciático, episodio depresivo severo, trastorno de ansiedad generalizada, incluso perdió la movilidad de la pierda derecha, pero pudo recuperarla. Ella aún continua en tratamiento con varios especialistas.

Y aunque afirma que ya lleva un proceso legal ante la Procuraduría, Fiscalía y el Ministerio del Trabajo, la empresa nunca se pronunció. Por su parte, Permoda solo publicó un comunicado, en el que afirma que conocía la situación y que en su debido momento siguió el conducto regular que manejan al interior de la compañía para estos casos, sin embargo, el proceso no se pudo concluir.

El Espectador se comunicó con la persona encargada de atender estos casos de Permoda, sin embargo, no dieron respuestas a las preguntas enviadas, no sabemos qué pasó con Brayan y Bernardo, y tampoco si la empresa ayudó a Juana para reparar los daños ocasionados. Ni tampoco cuál fue el proceso para resolver este caso.

“No tengo respuesta a tus preguntas más allá del comunicado, sin embargo, hablaré con el equipo de gestión humana para ver si podemos tener más información”, eso fue lo único que dijo la empresa.

Después de la denuncia, varios usuarios de Twitter también compartieron experiencias similares que vivieron cuando trabajaron en las tiendas de Koaj.

Cuando trabaje en permoda Koaj pude trabajar con uno de los tipos que están siendo denunciados como acosadores sexual y laboralmente y aunque en esa época yo presente una queja formal a la empresa sobre sus comportamientos y el trato a sus colaboradores de tienda nunca se — Mala Mujer (@MalaMMujer) January 31, 2022

Más historias de acoso sexual y laboral en la empresa KOAJ ⬇️ pic.twitter.com/iUOmwoSGEv — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) January 31, 2022

A mí de Koaj no me sorprende nada, trabaje allá hace unos años en una temporada navideña cuando era estudiante universitaria y tuve que renunciar antes de tiempo porque una de las empleadas amenazó con agredirme físicamente y él jefe la respaldo a ella porque era de las fijas. — Camila Herrera (@camilaherrera30) January 31, 2022

Incluso, este caso dejó la puerta abierta para que otras victimas denunciaran el acoso sexual y laboral que han sufrido en otras tiendas, como Michel Barragán, quién compartió a través de una carta lo que vivió trabajando en Kenzo Jeans.

Debido a la triste situación de acoso laboral y sexual en Koaj, hago pública la denuncia de mi amiga Michel Barragán, con permiso de ella, ya que fue acosada sexual y laboralmente por sus jefes en la tienda de @KenzoJeansWear de centro mayor.



Por favor RT, Algo debe cambiar. pic.twitter.com/6zsiWPbtYY — Richard. (@RichaardWayne) January 31, 2022

