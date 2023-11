Mujer enfrentó a presunto abusador en baño de un parque público: lo capturaron

Las manifestaciones, de acuerdo con la información compartida, se organizan en rechazo a los actos de acoso sexual y violencia que ocurren en Colombia. Foto: Camila Granados Arango

Al interior de un baño del parque Velódromo de la Primero de Mayo en San Cristóbal sur, un sujeto intentó abusar sexualmente a una mujer de 24 años. Ella se defendió y el sujeto respondió con violencia, golpeándola en el rostro. La joven alcanzó a huir y denunciar al sujeto, quien horas después fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá.

El caso se suma a las denuncias y casos de abuso registrados semanas anteriores en localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar. En este nuevo hecho, la víctima denunció que el sujeto la comenzó a asediar con palabras soeces. Más tarde ella entró al baño y al salir el hombre la abordó y la sujeto con violencia para adentrarla a un cubículo.

“Intentó meterme a un baño, pero yo no me dejé. Al ver que no me dejé el tipo me golpea en la cara. No me gusta verme débil, estaba dispuesta a enfrentarme a él”, señaló la víctima en el noticiero City Tv. Posteriormente, la joven alcanzó a huir y dar aviso a las autoridades presentes.

El IDRD, a cargo del parque público, se pronunció a través de un comunicado e indicó que una vez conocidos los hechos, los oficiales de seguridad del parque actuaron y facilitaron la captura del presunto agresor, quien fue entregado a la Fiscalía para que responda por sus actos. “Se activaron los protocolos de prevención, atención, detección y seguimiento de violencia de género para dar acompañamiento a la víctima”, indica el comunicado.

En esta oportunidad, la comunidad de ese sector denunció lo peligroso que se ha vuelto el parque para las mujeres, en especial en la zona de baños públicos. En respuesta a las denuncias, el ente señaló que reforzará la seguridad en inmediaciones de estas instalaciones que también son usadas por deportistas y niños del sector.

