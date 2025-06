Mujer evitó intento de secuestro a joven en Bogotá: todo quedó grabado

Dos sujetos quedaron grabados en video. Foto: Redes sociales

Un grave hecho de inseguridad quedó registrado en video y posteriormente fue denunciado en redes sociales. En el barrio El Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar, una joven fue víctima de un intento de secuestro.

Gracias a las cámaras de seguridad del sector, donde se escucha incluso a la joven, se evidencia como un sujeto desciende de un vehículo de marca Hyundai de placas CXR-530 y se ubica en una esquina, mirando el celular para despistar.

En la escena aparece la joven quien camina de prisa y dobla para entrar a una cuadra. En ese momento, el delincuente hace como si hablara por celular y se acerca rápidamente a ella. Su cómplice también aparece y ambos la tiran al suelo para intentar llevársela.

Sin embargo, la joven se defiende con patadas y en la escena aparece otra mujer junto a su perro, quien finalmente la salva. “Ellos en ningún momento me hablaron. Yo no les vi la cara. No traía el celular en la mano”, relata la víctima.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado frente a este caso de intento de secuestro.

En el b/ Rincón de Galicia en el Perdomo de C/ Bolívar,denuncian a estos sujetos en un vehículo que al parecer intentaron raptar a una menor de edad .

Gracias a su rápida reacción y la ayuda de una vecina los personajes huyeron del lugar.@SeguridadBOG@PoliciaBogota pic.twitter.com/ghmOgn8cI1 — Bosa B7 (@bosa_b7) June 6, 2025

Según datos del Instituto de Medicina Legal entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024 se registraron 1.757 casos de personas desaparecidas, de las cuales, la mayoría fueron en Bogotá (705), Valle del Cauca (254), Cundinamarca (192) y Antioquia (148).

Precisamente la capital ocupa el primer lugar, donde los hombres son las principales víctimas (430), de los cuales, la mayoría, tienen entre 29 y 59 años. En el caso de las mujeres, si bien son menos denuncias (275), el drama es peor, si se tiene en cuenta que más de la mitad son niñas entre los 12 a 17 años (157).

