Mujer fue acosada y agredida desde un vehículo en Ciudad Bolívar

Después de que la víctima pidiera ayuda en un establecimiento comercial, el conductor del vehículo huyó. Foto: Captura de pantalla

Una mujer denunció ser víctima de acoso y agresión sexual en el barrio Jerusalén, ubicado de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando se encontraba caminando y un hombre en un vehículo la siguió por varias calles y la tocó sin su consentimiento.

“Me percato de que un carro me venía siguiendo por el hecho de que venía a muy baja velocidad, detrás mío Me di cuenta y me pasé de acera”, señaló Angie Campos, mujer de 24 años, a City TV y agregó que después de esto, el sujeto sacó su brazo de la ventana y tocó sus glúteos.

Después de esto, la víctima solicitó ayuda e ingresó a un establecimiento comercial. Sin embargo, el conductor del vehículo Logan blanco aceleró y huyó. Las placas del vehículo fueron captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

“Una persona en sus cinco sentidos no va a hacer eso, es un acosador. Si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquier otra persona”, sostuvo Campos, quien después de la agresión fue a una estación de Policía para imponer la denuncia.

“Me dirigí a un CAI y me dijeron que tenía que hablar con el cuadrante para que me asesoraran. Hablé con el cuadrante y me dijo que me dirigiera a poner una demanda con el número de la placa. Yo le hago un llamado a las mujeres: esto no hay que normalizarlo, hay que denunciar por la más mínima cosa. Nosotras somos vulnerables”, expuso.

Sobre el episodio, el coronel Jader Llerena, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que más de 30 mujeres policías se movilizan en motocicleta por la localidad para identificar este tipo de conductas. El responsable puede ser condenado por “delito de injuria por vías de hecho y puede ser puesto a disposición de una autoridad competente”, expresó Llerena.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Mujer, en Bogotá, por cada diez hechos delictivos asociados con violencia, seis tienen como víctima a una mujer y en el caso de violencia sexual e intrafamiliar, en siete de cada diez casos, la víctima es femenina.

A su vez, en Bogotá, en 2022, los delitos sexuales aumentaron en un 25 %, con respecto al año anterior. Las localidades con las cifras más altas fueron Suba, Kennedy, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar.

