Mujer fue detenida debido a falsa cadena de WhastApp

La mujer fue detenida por las autoridades en un CAI de la localidad de Bosa. Foto: Secretaría de Seguridad

Una mujer, de la que se reversa su identidad, fue capturada luego de que sus vecinos la señalaran de intentar secuestrar a una menor de edad en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. La mujer fue liberada luego de que se determinara que la información se se viralizó en una cadena falsa de WhatsApp.

Según declaraciones de la afectada al noticiero de City Tv, el señalamiento se dio cuando iba saliendo de su casa a reclamar unos medicamentos cuando le sonó el celular y pidió ayuda a una niña que pasaba por su lado para apagar el sonido del aparato. En ese momento, un vecino se interpuso para impedir que supuestamente secuestrara a la menor.

“Salió un vecino de su casa y le dijo “no le haga el favor a esa señora” yo le dije “no sea sapo” y me dijo “usted va llevarse a la niña, voy a llamar a su mamá”. Los vecinos me rodearon y llamaron a la Policía, cuando voltee la Policía me cogió del brazo y me preguntó qué había hecho. Le dije que no había hecho nada, que no me había robado a nadie y luego me subieron al carro”, relató la mujer al medio local.

Así mismo, la victima agregó que la Policía la llevó detenida a un CAI de Bosa, en dónde le hacían preguntas y al mismo tiempo le decían que se quedara callada. Luego de que los oficiales relazaran el procedimiento determinaron que la mujer no era responsable del delito por el que la acusaban y que todo se debía a cadena en WhastApp.

“Como familia estamos afectados por todo lo que sucedió, no es fácil saber que tu mamá está siendo objeto de críticas en redes sociales por personas que no saben lo que comparten. Los llamo a reflexionar sobre el contenido que vemos en redes sociales, no todo lo que usted ve es verdadero”, añadió la hija al noticiero.

¿Quién acusó a la mujer por intento de secuestro en Whatsapp?

Mientras tanto uno de los vecinos que acusó a la mujer de intento de secuestro ante las autoridades, se retractó asegurando que actuó de forma suspicaz. “Salí corriendo detrás de la señora mientras la grababa y le pregunté que si se iba a robar la niña. La acusé y me retracto de eso. La situación se aclaró luego de que llegó la Policía, se llevó a la señora y en el CAI pudieron aclarar que la señora no tenía ninguna relación de delitos contra menores”, indicó.

Pese a que el vecino rectificó ante las autoridades y ofreció disculpas a la mujer de forma personal y pública, la hija de la afectada dio que adelantará medidas legales: “vamos incurrir en demanda contra este señor, porque esto no se va a quedar así”.

