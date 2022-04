Mujer policía denunció haber sido abusada sexualmente por dos compañeros de trabajo

Imagen de referencia de la marcha de mujeres en contra de la violencia de género, durante el paro nacional. Foto: NATALIA PEDRAZA BRAVO

A través de sus redes sociales, la policía Vanessa Salas, denunció hace unas horas que el pasado 27 de marzo fue abusada sexualmente por dos compañeros de su trabajo con quienes salió a una discoteca y posteriormente a un apartamento al sur de la ciudad, lugar en el que al presuntamente sucedieron los hechos. Vanessa expresó en su publicación que su sueño siempre había sido ser policía, sin embargo, que después de lo sucedido teme por lo que le pueda pasar a ella y a su familia.

“He perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos me violaron y yo no tuve la culpa. No entiendo como siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaces, siendo patrulleros también”, escribió Salas.

Aunque en su testimonio ella indica que decidió hacer el caso público porque la misma Policía no le ha ayudado a acelerar el proceso, hoy se conoció que los dos hombres acusados fueron apartados del cargo, así lo confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La institución informó que en conjunto con la Secretaría de la Mujer se le brindó el apoyo y al acompañamiento desde la parte psicosocial a Vanessa. “Los involucrados en este hecho fueron apartados de sus funciones y la investigación penal fue asumida por el CTI de la Fiscalía”, señaló la coronel Alba Patricia Lancheros, jefe de talento humano Metropolitana de Bogotá.

La coronel Lancheros hizo énfasis en que la Policía prestará asesoría y atención inmediata para estos casos en la línea 155 y a través de la Línea Púrpura de Bogotá 018000112137.

