Mujer por poco es asfixiada dentro de un vehículo por su pareja: Policía lo capturó

El hombre de 50 años fue detenido en flagrancia. Foto: Policía de Bogotá

Una mujer, víctima de agresiones físicas por parte de su pareja sentimental, tuvo la valentía de denunciar a su agresor en el momento en el que este intentó asfixiarla adentro de un vehículo en el sur de la ciudad. Aunque no fue capturado por el delito de intento de feminicidio, el sujeto deberá responder por violencia intrafamiliar.

“Nuestros uniformados fueron abordados por la mujer víctima, quien manifestó haber sido agredida momentos antes en un vehículo. Los oficiales del cuadrante localizaron el carro y lograron la captura del hombre de 50 años”, indicó la teniente Bibiana Valencia, Jefe Grupo de Prevención Policía Metropolitana de Bogotá.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente tiene la tarea de determinar en qué delitos incurrió el sujeto, ya que al momento de la flagrancia, los oficiales no consideraron que la agresión fue un feminicidio en grado de tentativa, aspecto que una investigación podría cambiar, de demostrarse que el hoy capturado tenía la intención de quitarle la vida a la mujer.

Cabe notar que por el delito de violencia intrafamiliar las penas ascienden de 4 a 8 años de presidio, mientras que la tentativa de feminicidio podría partir de los 20 años y llegar hasta 40.

“El llamado es a las mujeres, a no normalizar ningún tipo de violencias, les recordamos que pueden acudir a cualquier estación de Policía o a nuestras líneas Púrpura (018000112137), 123 o 155″, añadió la teniente.

Violencia contra la mujer en la capital

Las cifras entregadas por la Secretaría de la Mujer hablan de un trabajo importante: en la Línea Púrpura han atendido 10.888 mujeres y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres han atendido a 32.558.

No obstante, los esfuerzos pueden ser más óptimos, como lo solicitó la cabildante Rocío Dussan, quien ha afirmado desde el Concejo, la necesidad de una mayor efectividad en la atención y hoy pide a la administración que se capaciten a las personas que están recibiendo a cada una de las mujeres que van a poner sus denuncias, para que se erradique la revictimización, “porque si queremos que las mujeres de Bogotá confíen en su gobierno, debemos ser sororas con ellas siempre, pero en especial cuando pasan por situaciones de violencias”.

De las denuncias recibidas por la cabildante una de ellas describe lo que viven muchas mujeres que son víctimas de violencias: “en el mes de abril viví una de las peores situaciones, no solamente me desvirtúan las pruebas y dice de manera taxativa el comisario que yo he sido provocadora de las violencias y que entiende la posición del agresor y en alguna de las audiencias afirmó que duda del posible intento de feminicidio” (por seguridad de la mujer no divulgamos su identidad).

El llamado de la concejal Rocío Dussán es hacia la secretaria de la Mujer, Laura Tami; al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero y al secretario de Integración Social, Roberto Angulo a propósito del debate sobre violencia de género y feminicidios de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer que se llevará a cabo en el Concejo de Bogotá este martes 18 de junio.

