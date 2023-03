Mujer quedó en coma tras realizarse un procedimiento estético en Bogotá

La mujer de 34 años trabaja como vigilante en el Hospital de Kennedy. Foto: Pexels / Anna Shvets

En el barrio Santa Librada de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, una mujer se practicó un procedimiento quirúrgico en un centro estético. A la persona se le realizó una liposucción y salió del lugar a eso de las 11:00 p.m. del jueves 23 de marzo. La mujer se sintió mal y como no presentó mejoría luego de varias horas tuvo que desplazarse a un centro de salud.

La mujer de 34 años tenía molestias y malestar general al día siguiente de su operación. Y el sábado tuvo que ser hospitalizada de urgencias. Tenía quemaduras en su cuerpo, además de gangrena, por lo que su abdomen tuvo que ser retirado.

La mujer trabaja como vigilante en el Hospital de Kennedy, al sur occidente de Bogotá, y como quería bajar de peso buscó un centro estético de bajo costo a través de internet. En el establecimiento, que lleva tan solo tres meses abierto al público, le cobraron un millón ochocientos mil pesos por la liposucción.

¿Qué dijeron los familiares de la mujer?

Los familiares de la mujer hablaron con Blu Radio y Noticias Caracol sobre lo sucedido y dijeron que: “ya el día viernes estaba grave, el procedimiento fue muy invasivo y ella estaba en estado crítico”. Agregaron que la persona que le realizó el procedimiento a su familiar no ha respondido.

La hermana de la mujer señaló que la persona que ejecutó el procedimiento en el centro estético no aparece: “hasta el momento no responde, no nos ha dado cara. No sabemos, únicamente tenemos la foto que tiene de perfil en el WhatsApp y no tenemos mucha información de ella”.

Los familiares se acercaron a efectuar la denuncia, pero la Fiscalía no la recibió, ya que era domingo. Este lunes nuevamente se acercaron a la entidad para buscar soluciones a la situación de su familiar hospitalizada y en grave estado de salud.

