Mujer será condenada por muerte de paciente durante procedimiento estético en Bogotá

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Todavía siguen saliendo a la luz casos de muertes en Bogotá por cuenta de procedimientos estéticos mal practicados. Tras la muerte reciente de Yulixa Toloza en un centro estético clandestino, la justicia dio un avance en un caso similar que ocurrió hace tres años. Una mujer aceptó su responsabilidad en la muerte de una paciente durante una intervención realizada en 2023 en la localidad de Kennedy, en Bogotá, en un caso que volvió a encender las alertas sobre los riesgos de someterse a procedimientos médicos en lugares no habilitados y con personas sin formación profesional.

La Fiscalía General de la Nación informó que Katherine Zuleta Castilla suscribió un preacuerdo mediante el cual reconoció su responsabilidad en los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2023. Como resultado, deberá cumplir una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

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¿Cómo ocurrió la tragedia?

De acuerdo con la investigación, la intervención estética se llevó a cabo en un inmueble de Kennedy y no cumplió con los protocolos técnicos y sanitarios exigidos para este tipo de prácticas médicas. La Fiscalía estableció que la hoy condenada no contaba con formación profesional ni con la idoneidad necesaria para realizar procedimientos de esta naturaleza.

Pese a ello, continuó con una actividad que representaba riesgos para la integridad de la paciente, según concluyeron las autoridades judiciales.

De tal forma, durante el procedimiento, la mujer perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. Posteriormente, los análisis forenses determinaron que la muerte fue consecuencia de lesiones internas que comprometieron órganos vitales y generaron complicaciones severas incompatibles con la vida.

Con base en los elementos probatorios recopilados durante la investigación, un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la procesada.

Preocupación por los procedimientos estéticos ilegales

El caso ocurre en medio de las advertencias que han realizado autoridades sanitarias y asociaciones médicas sobre el aumento de procedimientos estéticos practicados en lugares no habilitados o por personas que no cuentan con la formación requerida. La Secretaría Distrital de Salud y entidades del sector han insistido en la importancia de verificar que clínicas, consultorios y profesionales estén debidamente autorizados antes de someterse a cualquier intervención.

Los expertos recuerdan que procedimientos aparentemente sencillos pueden implicar riesgos significativos si no se realizan bajo condiciones adecuadas de seguridad, esterilidad y supervisión médica especializada.

Operativos contra centros clandestinos

El caso ocurre en medio de las alertas por el aumento de procedimientos estéticos inseguros en Bogotá. La Secretaría Distrital de Salud informó que entre 2020 y mayo de 2026 recibió más de 1.083 quejas relacionadas con servicios estéticos, y que el 63 % de las denuncias corresponden a establecimientos no registrados ante las autoridades sanitarias. Además, durante la actual administración se realizaron visitas a 1.975 establecimientos, se adelantaron 838 operativos y se impusieron 166 medidas sanitarias por incumplimientos en las condiciones exigidas para prestar este tipo de servicios.

La condena se conoce en un momento en que Bogotá intensifica los controles contra los procedimientos estéticos clandestinos. Según la Secretaría Distrital de Salud, en los últimos dos años han sido cerrados 379 establecimientos que operaban de manera ilegal, mientras que entre enero de 2025 y mayo de 2026 se reportaron 282 denuncias por procedimientos estéticos irregulares. Las autoridades advierten que muchos de estos lugares funcionan en apartamentos, peluquerías o locales sin habilitación sanitaria, y suelen ser atendidos por personas sin la formación requerida.

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