Mujeres de Bogotá, en la búsqueda de alternativas para defenderse de la violencia. Foto: Eder Rodríguez

Mucho se ha repetido que el temor no debería ser una condición del ser mujer. Sin embargo, en un mundo donde pocas veces las cosas funcionan como deberían, a las mujeres les tocó aprender a respirar profundamente, armarse de valor y buscar estrategias para maquillar el miedo y no quedar olvidadas en las cifras de violencia de género, que parecen no disminuir.