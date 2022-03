Mujeres denuncian maltrato y acoso laboral por parte de empresario en Bogotá

Esta es una de las escenas en la que el hombre se encierra con una empleada para insultarla y acosarla laboralmente. Foto: Captura de pantalla

El hombre que quedó captado en la cámara de seguridad es José Millán, un empresario dueño de la marca JM Salud y Belleza Colombia SAS, quien hoy está bajo la lupa de la opinión pública, luego de que fuera señalado responsable de insultar, intimidar y gritar a varias mujeres quienes son sus empleadas.

La situación fue expuesta por medio del perfil de Instagram de RedFem, un colectivo de mujeres, quienes en un video recopilaron algunas de las agresiones de Millán, e hicieron el llamado a las autoridades para proteger a las víctimas y sancionar al señalado.

“Las víctimas no quieren denunciarlo porque tiene mucho miedo. Es una amiga de unas de las empleadas quien nos pidió hacer la denuncia”, explicó en Mañanas BLU, Julieth Hernández, fundadora de RadFem.

En dicho material, que sale con fecha del 2020, pero solo fue publicado hasta ahora, y hoy es viral en redes sociales, se puede ver que Millán acosa laboralmente a algunas mujeres y con palabras de grueso calibre las intimida. Una de las tomas más impactantes es cuando lanza, sobre una de las empleadas, un pocillo que termina estallándose contra la pared. Seguido les grita a las otras trabajadoras que “se pongan a limpiar” el reguero que él mismo hizo.

De acuerdo con el programa Mañanas Blu, una actual trabajadora del lugar, quien pidió no ser identificada por seguridad y evitar que el señalado tome represalias, la empresa cuenta con unas 10 trabajadoras quienes, sin excepción, han sido víctimas de las agresiones del empresario. Además, se habla de que las manipularía debido a las necesidades económicas de cada una de ellas.

Un hombre, quien dijo haber trabajado para Millán, también le manifestó a esta emisora sus inconformidades. Aparentemente, la situación de acoso laboral y maltrato no sería nueva, pues, dice el denunciante, tuvo que renunciar por la presión. “Decidí renunciar porque la situación era crítica. No podíamos ir a orinar, tomar un vaso de agua era como un delito. Teníamos que pasar prácticamente sin desayuno ni almuerzo, teníamos que seguir hasta las 7 de la noche”, manifestó.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto y por ende no se han tomado medidas sobre el material que fue difundido. La empresa cerró sus redes sociales y sus líneas telefónicas no son contestadas, motivo por el que no tampoco se ha podido obtener un pronunciamiento del señalado.

