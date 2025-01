Mujeres trans denuncian ser golpeadas por bailar vogue frente al Terraza Pasteur

Con palos, sujetos habrían golpeado y discriminado a dos mujeres trans en el centro de Bogotá. Foto: Archivo Particular

La tarde de este sábado 4 de enero, dos mujeres transgénero denunciaron una brutal agresión en vía pública con preocupantes rasgos de transfobia y violencia. Sujetos con palos de madera son señalados de golpearlas por no tolerar que bailaran. Ocurrió en la carrera Séptima, en el centro de Bogotá, a las afueras del centro comercial Terraza Pasteur. Según una de las denunciantes, el hecho ya ha sucedido más de una vez y el agresor continúa asediando a mujeres trans del sector.

Alejandra Wells Ibáñez, de 30 años, y André Marith Robles, de 20, denuncian desde el Hospital Santa Clara, haber sido agredidas con palos por dos sujetos. “Estábamos bailando vogue para un ensayo frente al Terraza Pasteur cuando unos sujetos nos gritaron comentarios transfóbicos. Luego, volvieron corriendo con palos y los rompieron contra nosotras sin mediar palabra gritándonos ¡Váyanse mariconas!”, denunciaron a El Espectador.

Debido a los golpes, las dos mujeres fueron al Hospital Santa Clara con hematomas en los brazos, piernas, y espalda. “Me rompieron las gafas”, añadió una de ellas. Para el caso de Alejandra, que vende flores, este sujeto ya la ha increpado varias veces, amenazándola con agredirla y no permitiéndole trabajar en la zona del centro.

“Nos están desterrando a la marginalidad por nuestra identidad. No solo no nos dejan trabajar, sino al vernos bailar nos agreden. La Policía y la secretaría de la Mujer, sabiendo la situación, no han hecho nada para el sujeto detenga las conductas transfóbicas, por eso acabamos siendo víctimas de feminicidios”, añadió Wells.

Violencia contra población transgénero

En noviembre del 2024, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el aumento de hechos de violencia en contra de esta población, particularmente, en contra de las mujeres trans, quienes son las mayores víctimas por su identidad de género.

“A través de las duplas de género en los territorios, entre enero y octubre de este año la entidad asesoró y atendió 258 casos de violencias por prejuicio contra mujeres y hombres transgénero y personas no binarias. Esto significa un aumento del 29.6% en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando atendió 199 casos”, señaló el informe de la Defensoría.

En la capital ya se han visto casos como el ocurrido en 2024 con Lucrecia Cadena, una mujer trans trabajadora del Distrito, que salía de su casa en el barrio Porvenir, en Bosa, cuando un hombre, al verla, se le abalanzó y la sometió a golpes e insultos en plena vía pública.

En ese caso, las cámaras de la cuadra grabaron el instante y dejan en evidencia al hombre dándole patadas agarrándola del cabello para arrastrarla. Así, durante varios minutos hasta dejarla malherida en el suelo con graves laceraciones. Contó Lucrecia que el tipo no dejaba de gritarle que la quería matar y juzgarla por su identidad trans.

