Multicampus de Suba: a días de iniciar clases, crecen dudas por retraso en obras

Sobrevuelo con dron en las obras del Multicampus Suba. Foto: Santiago Ramírez Marín

La ansiada apertura del nuevo Multicampus Universitario de Suba, proyecto que adelantan el Distrito y la Nación para habilitar oferta pública de distintas instituciones, podría tardar más de lo que indica el cronograma. A menos de seis días de la fecha establecida para el inicio de clases (3 de agosto), las obras no avanzan al ritmo esperado. Aunque la promesa sigue firme, con recursos asegurados y la planificación de los edificios definitivos en marcha, las aulas modulares que se requieren para que los alumnos inicien su semestre académico...