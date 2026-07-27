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Multicampus de Suba: a días de iniciar clases, crecen dudas por retraso en obras

A menos de una semana de la fecha de inicio de clases, la construcción de las aulas modulares genera dudas sobre si estarán listas para recibir a los primeros estudiantes.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
27 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Sobrevuelo con dron en las obras del Multicampus Suba.
Sobrevuelo con dron en las obras del Multicampus Suba.
Foto: Santiago Ramírez Marín

La ansiada apertura del nuevo Multicampus Universitario de Suba, proyecto que adelantan el Distrito y la Nación para habilitar oferta pública de distintas instituciones, podría tardar más de lo que indica el cronograma. A menos de seis días de la fecha establecida para el inicio de clases (3 de agosto), las obras no avanzan al ritmo esperado. Aunque la promesa sigue firme, con recursos asegurados y la planificación de los edificios definitivos en marcha, las aulas modulares que se requieren para que los alumnos inicien su semestre académico...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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