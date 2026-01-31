Logo El Espectador
Bogotá
31 de enero de 2026 - 10:00 p. m.

Multicampus de Suba y Kennedy: entre ALO norte y estructuras modulares

En Suba y Kennedy vive casi un tercio de los jóvenes de Bogotá, pero durante décadas estudiar en una universidad pública ha significado recorrer media ciudad. Hoy, dos multicampus prometen cambiar esa historia… si los acuerdos se cumplen.

Juan Camilo Parra

Juan Camilo Parra

Unidad de Video

