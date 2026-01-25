Multicampus universitario en Suba y Kennedy: relato de acuerdos, ALO y estructuras modulares

Estos son los hilos de una historia sobre el futuro de la educación superior y la movilidad en la capital. Foto: Catalina Mesa Urquijo

En Tibabuyes (Suba) se aprecia un amplio terreno, con tres lotes de 21.752 metros cuadrados, que lleva décadas desaprovechado e invadido por la hierba. Esta es la viva representación de dos promesas incumplidas: por un lado, la de construir una avenida para mejorar la movilidad al norte, y por el otro, la de un multicampus de educación superior para una localidad que cuenta con una población tan grande como la de Barranquilla, pero sin universidad pública. Aunque ambos planes llevan años sobre la mesa, miles de jóvenes se han hecho adultos...