Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Multicampus universitario en Suba y Kennedy: relato de acuerdos, ALO y estructuras modulares

El choque y reencuentro de dos visiones: la de quienes esperan la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) para mejorar la movilidad en el norte, y la de quienes creen en la promesa de suplir el déficit educativo al noroccidente de Bogotá. Estos son los hilos de una historia sobre el futuro de la educación superior y la movilidad en la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
25 de enero de 2026 - 02:06 p. m.
Estos son los hilos de una historia sobre el futuro de la educación superior y la movilidad en la capital.
Estos son los hilos de una historia sobre el futuro de la educación superior y la movilidad en la capital.
Foto: Catalina Mesa Urquijo

En Tibabuyes (Suba) se aprecia un amplio terreno, con tres lotes de 21.752 metros cuadrados, que lleva décadas desaprovechado e invadido por la hierba. Esta es la viva representación de dos promesas incumplidas: por un lado, la de construir una avenida para mejorar la movilidad al norte, y por el otro, la de un multicampus de educación superior para una localidad que cuenta con una población tan grande como la de Barranquilla, pero sin universidad pública. Aunque ambos planes llevan años sobre la mesa, miles de jóvenes se han hecho adultos...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Educación en Bogotá

Educación superior

multicampus suba

multicampus kennedy

universidad pública

Servicios

Movilidad

Alo norte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.