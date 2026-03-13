Multitudinaria marcha de docentes en Bogotá: así se vivió la movilización

Docentes de colegios públicos se movilizaron este jueves en Bogotá en una jornada de protesta convocada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE). La marcha reunió a profesores, estudiantes y organizaciones sociales que recorrieron importantes vías del centro de la ciudad para reclamar mejores condiciones laborales, mayor inversión en educación pública y mejoras en la infraestructura educativa.

