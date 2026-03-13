Publicidad

Multitudinaria marcha de docentes en Bogotá: así se vivió la movilización

Los docentes salieron a las calles en medio de un cruce con la Secretaría de Educación por varios aspectos de inclusión en las aulas.

Redacción Bogotá
13 de marzo de 2026 - 01:48 a. m.
Docentes del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa participan en la movilización del magisterio en Bogotá. La jornada fue convocada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) para reclamar mejores condiciones laborales y mayor inversión en la educación pública.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Docentes de colegios públicos se movilizaron este jueves en Bogotá en una jornada de protesta convocada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE). La marcha reunió a profesores, estudiantes y organizaciones sociales que recorrieron importantes vías del centro de la ciudad para reclamar mejores condiciones laborales, mayor inversión en educación pública y mejoras en la infraestructura educativa.

