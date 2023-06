Murió ladrón que fue linchado en Kennedy por robarse un carro

En esta esquina del barrio Carvajal fue linchado el ladrón. Foto: Archivo Particular

En la noche del 22 de junio, sujetos habrían solicitado por una aplicación de transporte un servicio, sin embargo, cuando llegó el vehículo, intimidaron al conductor para robarse el carro, le dieron varias vueltas por distintas calles del suroccidente de Bogotá y lo bajaron del auto sobre la media noche.

Después de esto, el carro fue interceptado por varios ciudadanos en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, estas personas bajaron del carro al ladrón y lo agredieron con palos y piedras. Aunque al sitio llegó la Policía y trasladó al delincuente hasta el hospital de Kennedy, este hombre llegó sin signos vitales.

Aunque aún no se sabe quiénes son los responsables de la muerte del sujeto, según detalles de la investigación, el carro fue recuperado y llevado hasta el CAI Oneida, asimismo, el propietario fue interrogado para identificar a quienes lincharon al ladrón y si estos llegaron al sitio por orden de la víctima.

De acuerdo con otros conductores que trabajan con aplicaciones, en la noche del pasado 22 de junio también se habría registrado el robo de otros tres automóviles.

Otro caso en Ciudad Bolívar

Recordemos que hace unos días otro conductor fue atracado por unos delincuentes, estas personas lo amarraron y después lo lanzaron del carro mientras este iba en movimiento, la víctima cayó y fue atropellado por un Sitp, lamentablemente perdió la vida.

La víctima murió en Sierra Morena, de la localidad de Ciudad Bolívar. Y el carro fue encontrado horas después en el sur de la ciudad, asimismo, las autoridades indicaron que el vehículo estaba rociado con un extintor con la intención de borrar las huellas.

Y aunque el vehículo había sido recuperado, los ladrones llamaron a la familia del conductor extorsionarla, en la llamada, que quedó grabada, se escucha a un sujeto decir: “ese chino se tiró de ese carro, la real, no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así, porque si no aparece no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más, del man no sé nada”.

Por su parte, Elkin Moreno, líder de conductores de plataformas, compartió en Noticias Caracol que en los grupos de apoyo integrados por quienes trabajan con estas aplicaciones, se han registrado de tres a cinco casos diarios de robo de vehículos entre semana, “los fines de semana aumentan entre cinco a ocho y llegamos mensualmente casi que a 200 casos de compañeros que están robando por quitarles el vehículo”, señaló.

