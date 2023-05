Músico ahuyentó a ladrones a través de cámaras de seguridad instaladas en su hogar

El hombre les dijo a los delincuentes, a través de los micrófonos de las cámaras, que la Policía ya iba en camino para capturarlos.

Este martes se conoció el caso de un productor musical que evidenció en vivo y en directo cuando dos ladrones ingresaron a su hogar. El hombre estaba pasando su fin de semana festivo en Villa de Leyva, cuando a su celular le llegó una alerta de que se registraban movimientos dentro de su casa.

“Las cámaras me enviaron la alarma y gracias a eso pudimos reaccionar, llamar a la Policía, llamar a los vecinos que nos ayudaron un montón y hablarles a los ladrones por las cámaras. Ellos emprendieron la huida”, dijo el joven a Noticias Caracol.

Así como cuenta el músico, fue a través de los micrófonos que están integrados en las cámaras de seguridad, que logró hablarles a los delincuentes y ahuyentarlos. “Les dije que la Policía ya estaba abajo, fue lo único que les dije: ‘Ya la Policía está abajo’, y en el momento en que emprendieron la huida”, contó.

A pesar de la intervención del músico y los vecinos, estos dos hombres se llevaron algunas pertenencias que ya tenían guardadas en una maleta. De acuerdo con el testimonio del joven, se llevaron dos computadores y unas joyas de su esposa, que suman 15 millones de pesos.

Para el hombre, las autoridades actuaron de manera ineficaz, pues expresa que no entiende cómo los ladrones lograron escapar. “Muy complicado. No sabemos por qué no hay capturas, por qué sigue tan complicado el tema de la inseguridad con motos, con los negocios; los establecimientos de comercio han sido muy azotados acá”, manifestó el productor.

Los delincuentes dejaron una maleta con herramientas llenas de huellas, pero se conoció que los policías no hicieron el llamado pertinente al grupo de investigación. Por el momento, la víctima llevará el caso hasta la Fiscalía, donde espera recibir alguna atención del caso.

Según reportes oficiales, se trataría de una banda criminal llamada ´el Gordo y la Flaca´, que han realizado esta misma actividad delictiva en las últimas semanas.

Hurto a viviendas en Bogotá

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante 2022 se registraron alrededor de 6.798 hurtos a viviendas en toda la ciudad. Aunque para el año pasado se evidenció una reducción del 12% en este delito en relación con 2021. Actualmente, el panorama ha empeorado y las cifras han ido incrementando.

Según el Ministerio de Defensa, entre enero y febrero del año en curso 2.243 viviendas han sido robadas, 228 casas más que el año pasado para la misma época.

