“Nadie nos ayudó a encontrar a Alejandro”, hablan padres de víctima de La Calera

"Fue un gran esposo, gran hijo y compañero. La comunidad lo quiere", le dijeron a El Espectador los padres de Hollman Alejandro Rodríguez, víctima de la emergencia en La Calera. Foto: El Espectador

Hollman Alejandro Rodríguez es una de las víctimas fatales que dejó la emergencia vivida en la vía que de Bogotá conduce a La Calera (Cundinamarca). Dos días después del hallazgo, sus padres lo recordaron como un buen hijo, padre y esposo y agradecen el haber podido encontrar su cuerpo después de la avalancha que le arrebató la vida.

Lea: El mapa de las víctimas por lluvias en Bogotá y Cundinamarca este 2022.

“Mi hijo se fue dejando a su esposa devastada y a dos hijos, de 5 y de 16 años. Fue un gran esposo, gran hijo y compañero. La comunidad lo quiere″, le dijo a El Espectador, Blanca, la madre de Alejandro, quien el pasado sábado 12 de noviembre fue arrastrado junto a un compañero de trabajo (Javier Velilla, aún desaparecido) por un deslizamiento en el sector de Arboreto.

Casi a mediodía del 13 de noviembre, unas 24 horas después del deslizamiento, el Cuerpo de Bomberos confirmó oficialmente su hallazgo y su muerte. Sin embargo, con linternas y desafiando el terreno inestable y aún peligroso, sus padres ya habían pasado toda la noche y madrugada en su búsqueda. Fueron ellos quienes lo encontraron y sacaron del lugar para entregárselo a las unidades de emergencia.

“Empezamos a buscarlo por la ladera con dos celadores y un señor. Encontrábamos los pedazos del carro, pero no aparecía Alejandro ni Velilla. Nos dieron las 3:00 a.m. buscándolo, solos, porque ningún ente rescatista vino a ayudarnos. Continuamos la búsqueda a las 5:30 a.m. porque se descargaron las linternas”, cuenta Luis Carlos, el padre adoptivo de Rodríguez.

Lea también: Lluvias en Bogotá: recomendaciones para evitar emergencias y cuidar sus inmuebles.

“Dios me dio la oportunidad de encontrar a mi hijo”.

En la madrugada de este domingo, los padres de Rodríguez y la comunidad de la vía a La Calera retomaron la búsqueda. El terreno era difícil de transitar, pues no solo estaba presente el lodo, las piedras, ramas y los pozos de agua, sino también el riesgo de otra avalancha.

Según los padres, el perímetro donde ocurrió la tragedia había quedado dividido en dos, lo que hacía complejo el acceso de los cuerpos de búsqueda y de quienes se ofrecían como voluntarios. Después de bajar la montaña varios kilómetros, entre el lodo, hallaron el cuerpo de Alejandro.

Puede interesarle: En fotos: así quedó La Calera tras emergencias de los últimos días por el invierno.

“Dios me dio la oportunidad de encontrar a mi hijo, pero era muy difícil sacarlo de la montaña porque se seguía derrumbando. Por eso, con machetes y palas talamos la parte de atrás para llegar a un punto llamado Lajas. Nosotros no podíamos tocar el cuerpo, debíamos esperar que la Fiscalía hiciera el levantamiento, pero no llegaba y la montaña se iba a venir encima”, relató la madre.

Ante la situación, la familia decidió obviar las ordenes de las autoridades e improvisar una camilla para sacar el cuerpo. “Nadie, nadie, ninguna entidad de gobierno nos ayudó a sacar a mi hijo. Fuimos nosotros y la comunidad”, agregó la mujer.

Ese no es el único reclamo de Luis Carlos y Blanca, también piden celeridad en la búsqueda de Javier Velilla, quien todavía es buscado por su esposa. “Que la alcaldesa Claudia López se ponga la mano en el corazón y se conduela de los familiares afectados”, concluyeron los padres de Alejandro.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.