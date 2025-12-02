La guía definitiva con planes gratuitos e imperdibles para esta Navidad en Bogotá

Así luce el santuario de Monserrate para la navidad 2025. Foto: Monserrate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Navidad es y será siempre la fecha perfecta para reencontrarnos y vivir momentos inolvidables en familia. Para las fiestas de este fin de año, Bogotá prepara una programación imperdible que la ciudadanía y los turistas podrán disfrutar de manera gratuita del 5 al 23 de diciembre.

El inicio oficial con luces, música y un árbol de 56 metros

La programación de Navidad comenzará el 5 de diciembre con el Gran Encendido en el Parque Metropolitano El Tunal, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). La actividad contará con más de un kilómetro de senderos iluminados, un árbol de 56 metros y un espectáculo de luces láser.

Asimismo, desde las 4:30 p. m. habrá conciertos con agrupaciones como Alquimia, Los Cumbia Stars, Los Diablitos del Vallenato, la Banda Filarmónica de Bogotá con Isabella Ruiz y artistas locales. Ese mismo día, el IDRD abre su agenda con la tradicional Viejoteca Hawaiana de Navidad, en el Palacio de los Deportes, desde las 8:00 a. m.

DÍA DE VELITAS

El 7 de diciembre Bogotá tendrá programación todo el día. La jornada comenzará en el Parque Metropolitano El Tunal, donde el IDRD abrirá el día con actividades pensadas para las familias y sus animales de compañía. Desde temprano se realizará la Carrera 5K “Bogotá Brilla Versión Peluda”, que irá de 7:00 a. m. a 12:00 m., y a lo largo de la tarde continuará la Gran Feria del Bienestar, un espacio con servicios para peludos, actividades recreativas, gastronomía y varias experiencias para disfrutar en comunidad hasta las 7 p. m.

Además, al norte de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía Local de Usaquén celebrarán la noche de velitas con dos ferias de emprendimiento gratuitas: “Velitas con Hecho en Bogotá” en el Parque Villas de Aranjuez (de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.) y “Hecho en Bogotá al Barrio” en el Parque Carlos Lleras (de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.).

En la feria principal de Usaquén participarán 100 emprendimientos, entre ellos 40 del programa Hecho en Bogotá y 60 de la localidad, con productos de moda, joyería, hogar, gastronomía, cafés, postres, bebidas tradicionales como viche y cervezas artesanales. La jornada también tendrá música en vivo y cerrará con un concierto del artista GUSI, pensado para encender el espíritu navideño y celebrar el talento local.

En la tarde, la agenda cultural de la Alcaldía Mayor comenzará con el Desfile de Comparsas, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que recorrerá la carrera Séptima desde las 3:30 p. m. entre La Santamaría y la Plaza de Bolívar. Más tarde, a las 4:00 p. m., Idartes presentará Electrovelitas en el Parque de los Hippies, un espectáculo que mezcla electrónica y ritmos tradicionales.

La jornada en el sur de la ciudad cerrará en el Parque El Tunal con un gran encuentro comunitario: un concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá a las 7:00 p. m., en alianza con el IDRD y la SCRD, y la tradicional Noche de Velitas, en la que las familias podrán encender sus velas y celebrar juntas este momento emblemático de la Navidad.

Ciclovía Nocturna

El 11 de diciembre, el Distrito activará la tradicional Ciclovía Nocturna Navideña. Serán más de 95 kilómetros habilitados, con estaciones de Bici-Karaoke, ciclopaseos temáticos y actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad. La jornada comenzará a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta medianoche.

Tres espectáculos inmersivos

Entre el 13 y el 23 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentará tres espectáculos inmersivos de gran formato:

En la Plaza de Bolívar se presentará ‘Una ciudad imaginada’, con más de 50 artistas y funciones a las 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m.

En la Plaza Cultural La Santamaría estará ‘Más allá de las nubes’, un cuento poético interpretado por 80 artistas, con funciones a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m.

En el Parque Metropolitano El Tunal se realizará ‘Un ritmo, muchas voces’, un montaje con música en vivo, mapping y acrobacias, con funciones a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m. Todas las presentaciones serán gratuitas hasta completar aforo.

¿Y en los barrios?

También habrá una agenda comunitaria con actividades en distintas localidades para que la ciudadanía pueda programarse y vivir la Navidad cerca de casa.

El 15 de diciembre, la Secretaría de Cultura realizará el Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá en el Movistar Arena, un evento gratuito en el que más de 1.500 personas mayores bailarán al ritmo de Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez, a partir de las 3:00 p. m.

El 16 de diciembre será la Novena por Bogotá, un concierto de la Orquesta Filarmónica en alianza con el Banco de Alimentos, programado para las 7:00 p. m. Ese mismo día también comenzarán las Novenas Mágicas en la localidad de Santa Fe, que continuarán el 18 y 19 de diciembre, todas en horario de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

Entre el 17 y el 23 de diciembre, la localidad de Suba tendrá el Festival Navideño, con dos escenarios y presentaciones de artistas como Sistema Solar, La 33, Los Latin Brothers y Los 50 de Joselito. La programación será diaria, en horarios que van entre las 3:00 p. m. y las 9:00 p. m., según el día y el escenario.

El 18 de diciembre, la FUGA presentará Arrullos del Pacífico, un concierto inspirado en las tradiciones musicales del litoral, que se realizará en el Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño a las 2:00 p. m.

Del 19 al 22 de diciembre, el Parque Bicentenario será sede de la Feria Gastronómica Sabor Bogotá, que reunirá emprendimientos locales y platos tradicionales de 2:00 p. m. a 9:00 p. m.

Y el 20 de diciembre, el Planetario de Bogotá abrirá Navidad Viva, una actividad nocturna con astronomía, arte y experiencias para toda la familia, que comenzará desde las 4:00 p. m.

Novenas y actividades del IDRD

El IDRD también realizará las Novenas Campistas en tres parques de la ciudad: el 16 de diciembre en el Parque El Jazmín, el 17 de diciembre en el Parque La Andrea y el 18 de diciembre en el Parque San Luis, todas entre las 4:00 p. m. y 7:00 p. m.. Además, el 21 de diciembre se llevará a cabo la Caminata Navideña, un recorrido nocturno por algunos de los puntos de iluminación más representativos de Bogotá, que irá de 5:00 p. m. a 9:00 p. m., con salida desde la sede del IDRD y paradas en la Plaza de Bolívar, el Parque de la Independencia y el Parque de los Novios.

Con esta agenda, el Distrito busca que cada localidad viva la Navidad con arte, deporte, tradición y espacios de encuentro que acerquen a las familias y fortalezcan los lazos entre los ciudadanos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.