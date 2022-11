¿Necesita trasladar a su hijo de colegio oficial? Así lo puede hacer

Colegio Guillermo León Valencia, de la localidad Antonio Nariño. Foto: Secretaría de Educación

Si se cambió de localidad, quiere que sus hijos estudien en la misma institución o por motivos de fuerza mayor necesita trasladar a sus hijos de colegio público, esta información le interesa. Hasta el 11 de diciembre, la secretaría de Educación habilitó la opción para que las familias soliciten el cambio de institución, de manera virtual.

Para solicitar el traslado, el acudiente del estudiante debe ingresar a la página web de la secretaría www.educacionbogota.edu.co, luego ingresar al enlace “Matricúlate Aquí”, donde debe buscar la opción de “Traslado” y luego ‘Diligenciar aquí el formulario’. No obstante, vale recordar, que el éxito del trámite depende de la disponibilidad de cupos en la institución que elija.

“Si la institución deseada no aparece para seleccionar, es porque no tiene disponibilidad y no será efectivo el traslado. En este caso el o la estudiante continuará en el mismo colegio que se encuentra estudiando actualmente”, explicó la secretaría de Educación.

En caso de encontrar cupo en el colegio deseado, los acudientes del estudiante tendrán cinco días hábiles para ir de manera presencial a la institución, para formalizar la matrícula, que será el último paso para ratificar el cambio de colegio.

Documentos necesarios para formalizar matrícula

Copia registro civil (menores de 7 años) o documento de identidad (para mayores de 7 años)

Copia del documento de los padres

Copia carné de vacunas (para estudiantes de preescolar y primaria)

Copia afiliación seguridad social

Copia de certificados de escolaridad

Foto digital 3x4

Copia de visa para estudiantes extranjeros menores de 7 años

Copia de diagnóstico sobre discapacidad (en caso de ser requerido)

