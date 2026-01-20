Logo El Espectador
20 de enero de 2026 - 03:27 p. m.

Neill Felipe Cubides: autoridades avanzan en la investigación del crimen

El profesor de 54 años, Neill Felipe Cubides, desapareció el pasado jueves 15 de enero en Bogotá. Lo último que su familia supo fue que tomó un taxi por la carrera 15 tras acompañar a su esposa e hijo a una cita pediátrica en la Clínica del Country. Luego de varios días de búsqueda, el lunes 19 de enero las autoridades notificaron que el cuerpo del docente había sido encontrado en una zona rural de Usme el viernes 16, un día después de su desaparición.

Redacción Bogotá

