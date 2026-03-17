Néstor Harry Acosta, lo que se sabe del asesinato de funcionario del Acueducto en Salitre

Escena del asesinato en Salitre. Foto: Archivo Particular

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Néstor Harry Acosta Leal, un trabajador con más de 20 años de trayectoria en el Acueducto de Bogotá, es el nuevo rostro de la delincuencia en la ciudad. Su asesinato, ocurrido a plena luz del día y en un concurrido lugar, estremeció a la capital la tarde del lunes 16 de marzo. Tras la primera hipótesis de un sicariato, autoridades no descartan que pudo tratarse de un intento de hurto.

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Los hechos

De acuerdo con el reporte de la Policía, el hecho ocurrió hacia las 2:10 de la tarde, en la calle 24 con carrera 69B-59. Tras el ataque, el hombre quedó tendido en el lugar. La víctima fue posteriormente identificada como Néstor Harry Acosta, un funcionario del Distrito.

Horas antes del suceso, el alcalde Carlos Fernando Galán se encontraba reunido con congresistas, especialmente representantes por Bogotá en la Cámara, para discutir una serie de reformas para aportar a la seguridad ciudadana. No obstante, el mandatario tuvo que pronunciarse ante este nuevo hecho que enlutó al Acueducto y dejó, además, serias preguntas sobre la seguridad de la capital.

Acosta trabaja en la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, vivía en el sector de Ciudad Salitre y tenía familia.

“Lamento profundamente el asesinato de Néstor Harry Acosta, esta tarde en Salitre, en hechos que están siendo investigados”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán. No obstante, la sensación de inseguridad en la capital y la consecución de hechos lamentables, continúa alimentando el clima de inseguridad.

La realidad de Bogotá en un día:



Mientras el alcalde @CarlosFGalan está acompañado de sus expertos de seguridad en rueda de prensa buscando titulares, la ciudad registra un nuevo caso de sicariato en Salitre. pic.twitter.com/S2cAoJuCw9 — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) March 16, 2026

Hipótesis

En un comienzo se manejó la hipótesis de un sicariato. Pero testigos del hecho y un posterior análisis del CTI de la Fiscalía, abrió la ventana a un posible intento de hurto, como principal detonante del homicidio.

Testigos del suceso aseguraron ver un forcejeo entre los atacantes y el funcionario de la EAAB. Uno de los vecinos del funcionario asesinado alertó: “alcalde Galán... yo vivo en el sector, llame a la línea 123 y 40 minutos después llega la policía y ambulancia y 40 minutos después y la Fiscalía”.

El caso está en manos de la Fiscalía, ente que revisará cámaras y avanzará en las indagaciones para dar con los implicados en este nuevo hecho delictivo.

Acueducto se pronunció

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá lamentó el asesinato de Néstor Harry Acosta. “Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor y quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad”.

Natasha Avendaño, gerente del Acueducto señaló: “en nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero. A su familia y amigos, mi abrazo de solidaridad en estos difíciles momentos”.

Hoy la familia @AcueductoBogota está de luto. En nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años. A su familia y amigos, mi abrazo de… — Natasha Avendaño García, Ph.D. (@navendanog) March 17, 2026

Añadieron que es un momento triste para la empresa de Acueducto y Alcantarillado. “Al mismo tiempo”, aseguró la EAAB, “brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos que enlutan el corazón de la Empresa”.

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