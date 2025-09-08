Ni el secuestro es el mismo de los 80, ni el país ha hecho algo para detenerlo

Foto: Jonathan Bejarano

El conflicto armado no es el mismo de los años 60, 70 u 80. Los grupos al margen de la Ley no quieren llegar al poder político, ni defender una idea distinta de país. Ese marco ya no existe. Hoy lo que buscan los grupos terroristas es seguir moviendo capitales, dinero y ganancias de lo ilícito. Se dieron cuenta de que el secuestro no es lo que más dinero les genera, sino los negocios transaccionales ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas.

LEA: