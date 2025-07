Niña de 11 años murió tras accidente en bicitaxi sin frenos en Soacha

Bicitaxis en Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Esta mañana se conoció el lamentable fallecimiento de la menor de 11 años, quien habría sufrido de un accidente el pasado domingo, 13 de julio. Así lo confirmó el alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, por medio de sus redes sociales.

¿Qué se sabe?

Según lo dio a conocer el mandatario, la menor fue identificada como Danna Stefanny Pérez Suárez, quien sufrió tras un accidente en un bicitaxi en el sector de Terra Grande. Según los reportes oficiales, la menor se lanzó del vehículo en movimiento tras “una aparente crisis nerviosa, al quedarse sin frenos el vehículo”, sentenció el alcalde.

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de la niña de 11 años, Danna Stefanny Pérez Suárez, la madrugada del 14 de julio en el Hospital Cardiovascular, tras un grave accidente ocurrido el día anterior a la altura de Terra Grande.



Según el informe médico y policial, la… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) July 16, 2025

En su momento, la menor, inmediatamente, fue trasladada al Hospital Cardiovascular, lugar donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la menor falleció a las 3:50 a.m. de este miércoles.

Familia denuncia negligencia médica

En conversación con Caracol Radio, la tía de la menor, Johana Quinchía, dio a conocer sus inconformidades en la atención que recibió la niña después del accidente.

Al enterarse de lo que había sucedido, la familiar narró que, “yo ahí mismo salí para el Hospital Cardiovascular con mi hijo mayor, salimos y efectivamente la niña estaba en una silla de ruedas y estaba inconsciente”, le comentó al medio.

Sin embargo, en el proceso, se percataron de inconsistencias, ya que a la menor solo le tomaron los signos vitales, indicó que, “me dirigí a admisiones y les manifesté que por favor revisaran la niña para que le hicieran una valoración y me manifestaron que si la niña no tiene tarjeta de identidad o registro civil en el momento no la van a atender porque no se puede hacer el ingreso”.

Según narró, en su momento, exigió una mejor atención y realización de exámenes, petición que fue negada por el equipo médico.

En un momento, Johana se fue a su casa para alistar las cosas de la menor y cuando regresó Danna estaba en paro. Si bien los médicos controlaron la situación, en cuestión de minutos volvió a entrar en crisis, por lo que la trasladaron a cuidados intensivos, en donde finalmente falleció.

Respecto a la suerte del conductor, la familia aún no han presentado una denuncia formal a la persona, pese a que cuentan con videos y la identificación del sujeto. Esperan realizar el proceso en cuestión de días.

Bogotá no formaliza los bicitaxis pese a su importancia

Alrededor de los bicitaxis capitalinos hay un complejo panorama de transporte y de informalidad que ha alejado a la ciudad del consenso. “El problema no es técnico ni tecnológico: es un proceso que requiere de una política pública”, es lo que concluyó Olga Carolina Solano Fino, estudiante de maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional, en una reciente investigación publicada.

Aunque no hay datos recientes, el censo de 2019 indica que operaban al menos 4.646 bicitaxis frente a los 3.054 registrados en 2013. Y aunque en 2024 el Gobierno emitió, después de cinco años, cientos de operativos y protestas, la resolución 20243040038565, con la cual fijó nuevas reglas del juego, no resolvió el tema de la informalidad.

¿Qué propuesta hay desde el Concejo de Bogotá?

El concejal, Fernando López, ha insistido al Distrito en subsidiar la formalización de los bicitaxistas. De acuerdo con cifras que presentó este año, entre 2020 y 2024, los heridos en accidentes de bicitaxis aumentaron de 32 a 103, y los choques pasaron de 23 a 87. En 2024, cuatro personas fallecieron en incidentes relacionados.

El cabildante ha solicitado a la administración Distrital que incorpore a la regulación, subsidios y financiamiento para la transición de bicitaxis a combustión hacia tecnologías limpias.

Propone también zonificación y paraderos específicos, capacitación de bicitaxistas con acceso a seguridad social y mejores condiciones laborales.

Lo cierto es que con la propuesta de Ley 111 que regula los vehículos livianos eléctricos, no es descabellado volver a pensar en una regulación que le ponga orden, por fin, a los bicitaxistas bogotanos.

