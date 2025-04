Niña de 8 años falleció durante intervención policial en Cachipay, Cundinamarca

Allison Yuliana Hernández es la víctima Foto: Redes sociales

Los habitantes de Cachipay, Cundinamarca están consternados por la muerte de la pequeña de 8 años, Allison Yuliana Hernández Pinto, durante hechos confusos en la noche y madrugada de este sábado 5 de abril.

Desde la comunidad aseguran que todo inició con una intervención policial para intentar desalojar a las cerca de 40 familias que viven de manera informal en un predio. “Cuando yo vi a la niña botada en la camilla y con un tiro acá (se señala la frente) la verdad me partió el alma porque a cualquier familia le duele”, lamentó Laura Pinto, familiar de la niña a Noticias Caracol.

“Era mi sobrinita y la verdad esta familia no hace nada malo. Están aquí porque no tienen recursos para pagar un arriendo. No le hacen mal a nadie”, dijo por su parte Cornelio Pinto.

Mientras tanto, según versiones de la Policía Metropolitana de Cundinamarca, una patrulla acudió al lugar por solicitud de ciudadanos quienes pedían bajar el ruido de la música y no se obstaculizara la vía con vehículos supuestamente mal parqueados.

“Este llamado fue asumido de manera violenta por las personas presentes, quienes producto del alicoramiento procedieron a atacar con armas blancas tipo machete a los uniformados, dando lugar a la reacción de los funcionarios”, indicaron.

Fue entonces que en medio de la confrontación, aseguran, la menor resultó lesionada con un arma de fuego que hasta el momento, el CTI de la Fiscalía investiga de donde salió la bala que originó la tragedia.

Allison Yuliana Hernández Pinto alcanzó a ser trasladada hasta un centro asistencial, pero “llegó sin signos vitales. En el mismo sentido, resultaron lesionadas 3 personas más que se encuentran fuera de peligro y fueron atendidas en centros médicos de Facatativá”, agregó la Policía. Dos de estas personas serían los padres de la menor.

Ante la noticia trágica de la muerte de Allison, algunos habitantes acudieron al puesto de salud para vandalizarlo y videos compartidos en redes sociales dejaron ver los daños de la infraestructura.

Desde la Alcaldía de Cachipay también argumentaron que la intervención policial se dio en medio de una actividad de control “que no fue bien recibida, toda vez que se encontraban personas en estado de exaltación y alicoramiento. Los hechos son materia de investigación”, sentenció el secretario de Gobierno, Miguel Cruz.

La zona se encuentra acordonada y será la Fiscalía la encargada de reconstruir los hechos y determinar quién sería el responsable de la muerte de Allison.

