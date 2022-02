Niña que devolvieron por el color de sus tenis, estudiará en colegio del Distrito

Pantallazo del video de la dePor medio de un video, padres de familia denunciaron que a su hija le fue prohibida la entrada al colegio por no portar el uniforme como ordena el centro educativo. Foto: Pantallazo del video de la denuncia.

Después de conocer un video en el que funcionarios del colegio privado Liceo Madrigal, ubicado en Ciudad Bolívar, le negaron el acceso a una de sus estudiantes de 10 años por no llevar los tenis del color que dice el manual de convivencia, la alcaldesa Claudia López pidió el pasado 18 de febrero a la Secretaría de Educación que abriera un proceso de investigación y sanción en contra del colegio para que esta situación no se repitiera.

“En el momento en que ella está en la puerta del colegio la profesora le dice: no puedes ingresar porque esos no son los tenis del uniforme. Entonces debido a esto mi esposo queda en la puerta con la niña y él me llama a mí y me dice: se me acaba de presentar una situación acá con la niña porque no me la dejan entrar”, dijo Gisela, la mamá de Salomé, la niña de 10 años que se vio involucrada en esta situación.

Después de que el hecho se volviera viral en redes sociales, Claudia López se refirió a esta situación como algo inadmisible. “Yo le pido a instrucciones a nuestra secretaria de Educación para que haga un proceso de sanción efectiva a ese rector y a ese colegio privado, quiero aclarar, era un colegio privado”. Para la alcaldesa no puede ser admisible que los niños y niñas vayan a estudiar y una persona los devuelva “por el color de los tenis que a ese rector le gustan, eso es inadmisible”, señaló López.

Por lo tanto, hoy la Secretaría de Educación anunció que le ofreció un cupo a la niña en el colegio Arborizadora Baja, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, una institución educativa distrital en la que la menor continuará sus estudios en grado quinto.

“Se comunicaron conmigo y muy amablemente me dieron algunas alternativas de colegios para mi hija. Gracias a Dios había un cupo para ella en el colegio Arborizadora Baja, que nos queda muy cerca de la casa y ya quedó asignada”, indicó la mamá de Salomé.

La entidad del Distrito señaló que tan pronto se conoció el caso le pidieron al Liceo Madrigal un informe dando explicaciones de lo sucedido. “Adicionalmente, la entidad asignó un equipo de funcionarios, quienes realizaron una visita al colegio implicado, con el propósito de adelantar una indagación sobre lo ocurrido, con el fin de orientar las acciones que se tomarán. Mientras tanto, la familia de la niña alistó los documentos requeridos para realizar el proceso de formalización de la matrícula”.

“Ella se agradó y dijo “¡Listo mami, de una! Que sea ese colegio para que pueda entrar a estudiar”, agregó Gisela Prieto, madre de la estudiante.

Por otra parte, la Secretaría de Educación invitó a los ciudadanos a la “matriculatón” que se realizará este fin de semana en las localidades de Puente Aranda, Suba, Tunjuelito, Kennedy, Engativá y Rafael Uribe Uribe. Tenga en cuenta que el horario va desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Puntos de atención:

-Sábado 26 de febrero:

1. Localidad de Puente Aranda: colegio Andrés Bello IED (Cl. 39 sur # 51D-19).

2. Localidad de Suba: Dirección Local de Educación (Carrera 58 #167-20).

3. Localidad de Tunjuelito: colegio Marco Fidel Suárez IED (Carrera 25 Sur # 52 C – 92).

-Domingo 27 de febrero:

1. Localidad de Kennedy: colegio Kennedy IED: Calle 5 sur # 72A-69.

2. Localidad de Engativá: colegio Tabora IED (Carrera 77 B No 74 – 02).

3. Localidad de Rafael Uribe Uribe: colegio Gustavo Restrepo IED (Cr 12H Bis N° 28C - 24 Sur).

