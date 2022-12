“Ningún contrato está suspendido”: director del IDU sobre estado de obras de la Av. 68

Avenida carrera 68 con calle 52, al norte de Bogotá. / Gustavo Torrijos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Tras las críticas por el avance de las obras en la avenida 68, así como las denuncias de la comunidad por la poca de presencia de obreros en distintos puntos de intervención del proyecto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aseguró que las obras avanzan, en su mayoría, de acuerdo con el cronograma de los contratos y no se presentan contratiempos con las empresas que desarollan las obras.

“Aquí no hay ninguno contrato suspendido, y no hay intensión de contratistas de pedir suspensión. De los nueve tramos de la avenida 68 solo uno presenta un retraso superior al 5%, y, por lo tanto, tiene que presentar un plan de contingencia y enfrentar un proceso sanitario por no cumplir con el plan detallado de trabajo”, precisó el director del IDU, Diego Sánchez.

El director del IDU @DiegoDsanchez recorre a esta hora varias obras de la ciudad para verificar avances y disponibilidad de personal. pic.twitter.com/zysstTyRkS — IDU Bogotá (@idubogota) December 27, 2022

Cabe señalar que la comunidad, en particular los comerciantes, que viven cerca a los tramos de la avenida 68 que hacen parte de las intervenciones complementarias a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, aseguran que las obras han disminuido la afluencia de personas en los negocios de este sector. Por esta razón, han pedido que las obras se entreguen en el plazo establecido, por lo que les preocupa la poca presencia de obreros en ciertos tramos del corredor vial.

En ese sentido, Sanchez, director del IDU, indicó que efectivamente el número de trabajadores en la avenida 68 ha disminuido en los últimos dias debido a un acuerdo para que los obreros descansen durante la temporada de Fin de Año.

“Muchos trabajadores de esta obra de la avenida 68, son personas que no son bogotanas y sus familias viven fuera de la ciudad, por lo que pidieron permiso para pasarlo con sus familias. Los contratistas aceptaron porque quizá la gente no les vuelve. Las actividades se normalizarán el próximo 6 de enero”, indicó Sanchez.

Por su parte, la Contraloría Distrital le indico a este diario que, tras analizar la información suministrada por el IDU sobre las intervenciones en la avenida 86, se encontró que el avance físico de la obra es a la fecha es del 14,4 %, pero debería estar en el 28,87 %.

“Nos preocupan las constantes modificaciones al plan de trabajo del IDU por temas relacionados con las suspensiones y ampliaciones, modificaciones contractuales, prórrogas sustentadas en mayor tiempo para diseños, adiciones y ajustes constantes al cronograma de trabajo”, indicó el contralor distrital, Julián Ruiz a El Espectador.

