Niño de 4 años es hallado con signos de desnutrición en pagadiario de Santa Fe

Durante el operativo capturaron a dos sujetos que se escondían en el pagadiario tras cometer hurtos. Foto: Secretaría de Seguridad

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Una nueva redada a pagadiarios del barrio Santa Fe dejó varias capturas y un preocupante hallazgo: un menor de cuatro años con evidentes signos de desnutrición vuelve a poner en relieve el uso de estos sitios no solo para esconder delitos, sino como espacios inseguros para niños y niñas.

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El hallazgo del menor sucedió cuando las autoridades realizaban inspecciones a los pagadiarios de la zona. En una de las habitaciones se encontraba el menor completamente solo. Según informaron las autoridades, la madre sería trabajadora sexual en la zona.

Ante el evidente estado de abandono del menor, este fue trasladado por la Policía y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.

“El menor estaba en condiciones precarias, en un espacio reducido y sin evidencias de cuidado adecuado. Además, presentaba signos visibles de descuido y aparente desnutrición, lo que motivó la activación inmediata de la ruta de protección”, indicó la Secretaría de Seguridad.

La intervención también dejó la captura en flagrancia de tres personas por el delito de hurto, así como la recuperación de un celular robado minutos antes.

Más niños encontrados en pagadiarios

No es la primera vez que se encuentran menores de edad en pagadiarios. Desde bebés a niñas, y toda clase de acopio de drogas y hasta armas, las autoridades ya han dado con epicentros de crimen en estos lugares.

En 2025, por ejemplo, gracias a una denuncia ciudadana, las autoridades dieron con un ‘pagadiario’ usado para almacenar y expender drogas en el barrio San Bernardo, recientemente azotado por una guerra por el control del microtráfico. Pero lo que más sorprendió fue la presencia de una bebé de un año, alojada en una habitación en donde su padre adoptivo almacenaba cientos de estupefacientes.

Por otro lado, en diciembre de 2024, una menor, que desapareció 4 meses atrás en Santa Marta, fue encontrada en un pagadiario ubicado en el centro de Bogotá.

Este tipo de alojamientos, que suelen ser frecuentados por personas de bajos recursos, e incluso individuos que operan al margen de la ley, suelen ser el blanco de operativos de control por parte de las autoridades.

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